新聞評論／槍、爐碴、光電 台南黑金政治綠光閃閃

台南市環保局接獲檢舉學甲農地遭掩埋爐碴，當時進行挖掘確認。（本報資料照片）

民進黨 在台南市議長選舉爆發派系之爭，意外引爆綠營「黑金掛鉤」爭議。為此，台南地檢署突然加速偵辦案發已八年的「學甲爐碴案」，起訴涉及非法在農地掩埋爐碴的「民進黨中執委」郭再欽，指其不法利益高達21億元台幣（約6900萬美元）。郭再欽出任中執委是市長黃偉哲力薦，他也是台南88槍案被放槍的「事主」，在這次議長選舉中力挺新系的邱莉莉。由於綠營正國會六議員支持的是現任無黨籍議長郭信良，雙方相持不下，互抖內幕。

郭再欽原是一名蒜頭商，因成為綠營金主，開始包工程、埋爐碴、搞光電，甚至晉身為民進黨中執委。比起北部的黃承國，可謂不遑多讓。檢視郭再欽相關的這頁台南黑金政治史，學甲爐碴案歷時八年竟只進展到起訴，若說沒有政治力介入，其誰能信！尤其，警方查88槍案遲無進展，近日卻傳出槍手可能已潛逃至柬埔寨，更為台南「黑金掛鉤」增添貓膩。

學甲爐碴案早在2015年即由嘉義地檢署著手調查，並採驗遭檢舉汙染的土地，移交台南地檢署偵辦。但台南檢方當時卻以所填爐碴「非廢棄物」，給予郭再欽不起訴處分。當時檢方採信的，就是賴清德 的環保局官員意見，稱爐碴級配料粒已是「成品」，非廢棄物。正因如此，賴清德也難完全撇清關係。

案件要重啟調查何其困難，所幸此案經學甲慈福里長李新進等人鍥而不捨地檢舉，以「小蝦米 對抗大鯨魚」精神埋伏追蹤，最後這群不懈的學甲阿公阿嬤終於等到遲來的正義。學甲爐碴案呈現的是：黑金政治在地方的盤根錯節，從未因政黨輪替或政客標榜愛鄉愛土而根絕。以台南為例，從2014年台南市議長李全教被控賄選，到民進黨全盤掌握府會卻接連在議長選舉「黨內互打」，學甲始終未能擺脫虱目魚、爐碴、漁電共生等利益衝突。郭再欽的學甲爐碴案固臭不可聞，但其對手郭信良陣營，也難脫相關利益糾葛。

四年前台南議長選舉，郭信良結合國民黨、無黨及民進黨正國會三名議員跑票當選，殺得民進黨團措手不及。新一屆台南市議會，民進黨加上泛綠陣營恰比過半多一席，有望重掌台南市議會；但上周綠營推舉邱莉莉、林志展搭檔參選正副議長，有六名親郭信良的議員未參與投票，使茶壺裡的風暴頓時炸開。尤其，有選前學甲的88槍擊案推波助瀾，讓「黑金、黑槍、黑幕」變成台南人的夢魘。如今，卻傳出槍手已潛逃柬埔寨，還真像是電影的黑色情節，更凸顯黑金勾結的詭詐與荒謬。

台北有黑道出身的「中常委」黃承國，台南有農地倒爐碴發財的「中執委」郭再欽，那麼綠營的「黑金治國」還會只是傳說嗎？吹哨者指稱，郭再欽埋在農地的爐碴高達68萬噸，還利用不同公司名義將爐碴農地申請變更地目，拿來種電養魚，並向光電業者收取巨額利益。蔡總統的光電政策，在地方不肖人士眼中，只不過是新的發財捷徑。這也顯示，民進的黨政黑一體，已擴張至綠光閃閃的地步。

「有黨證，惹不起」，這是許多台南鄉親對郭再欽的評價。事實上，多少「郭再欽們」就是仗著民進黨一黨獨大，打著綠色旗幟為所欲為，魚肉鄉里。他們不惜破壞台灣的土地，大膽違法妄行，只為把利益撈進自己的口袋；而忘卻公平正義的民進黨，卻提供政治防護傘方便他們牟利。民進黨選後拋出「排黑」的修法主張，卻不敢處理黨內的「燈下黑」，更是應了那句「有黨證，就沒關係」。