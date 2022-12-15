新聞眼／派系與黑金 賴清德2大難關

文化部前部長鄭麗君（左二）14日前往民進黨中央黨部，代副總統賴清德登記參選民進黨主席，並轉述賴的參選想法。（記者曾原信／攝影）

副總統賴清德 14日登記參選民進黨 主席，在黨內已無人競爭的情況下，姿態卻相當低調，不僅從宣布參選後未有公開發言，也未親自前往中央黨部登記。如此低調，主要著眼點有二：除了在全黨大敗之際不宜高調外，避免大動作刺激黨內英系，再挑起派系敏感神經，亦是考量之一。

站在賴陣營角度，民進黨九合一選舉大敗之際，接下黨主席一職應是悲痛、沉重的心情。過於大陣仗的場面，只會給外界「又在爭權奪位」之感；且與賴在黨內有競爭關係的英系，14日雖然集體發出圖卡表達支持之意，但英系大老私下指出「英系是輸誠，不是投降」的耳語仍在黨內廣傳。足見賴尚未接掌黨權之前，步步為營才是上策。

賴清德14日洋洋灑灑列出四大工作重點，最受矚目莫過於「將與執政團隊團結合作」這句話，事關黨中央與行政團隊未來如何同舟共濟。

賴首先擺出的仍是「尊英」態度，但能否真正打消和英系之間的嫌隙，明年1月15日的黨主席投票 率成為風向球。因為，賴參選，表面上眾人力挺，實際上各派系仍別有顧忌，除了派系利益，也有人擔憂「被改革」。派系是否動員投票，將直接反映在賴的得票數字上。

賴的參選政見，另提及「廣納人才」，也凸顯近年民進黨內部缺乏多元聲音。在派系包夾之下，賴若堅持黨務改革，難免充滿險阻。他14日特別找文化部前部長鄭麗君代表自己登記，借重鄭的清新專業形象，有意凸顯重視公民對話、民主治理的一面，讓外界對未來「賴主席」的黨務改革，先有了一些想像。

賴清德面對黨內派系，可以放軟求團結，但未來接任黨魁，如何擺脫內部腐敗勢力，卻沒有放軟的空間。賴清德的改革之路，必然和當前派系與既有權力結構衝突，派系雖都表達支持賴的態度，當然也擔心未來會成為「被改革」對象，如何「同舟共濟」，在實際政治運作上，賴還有許多考驗。

近來，台南88槍牽扯民進黨中執委、議長選舉，已成為重大治安事件；同一時間，黑道疑雲未解的中常委黃承國，雖已自行迴避出席中常會，但要求黨中央成立調查小組，至今也沒下文。民進黨立院黨團雖在九合一敗選後拋出「擴大排黑參選」修法，但面對黨內黑影幢幢，反而拿不出辦法。

安內才能攘外。賴清德宣布參選黨主席，首先就面臨派系隱性掣肘與黨內黑金勢力問題，能一一處理好，才能踏出民進黨贏回民眾信任的第一步。