內閣改組 林右昌傳接交長 交通界雜音不小

基隆市長林右昌傳已獲蔡總統徵詢，可能接任交通部長。（本報資料照片）

副總統賴清德 昨天登記參選民進黨 主席，黨務系統連動2024大選已成定局。內閣改組部分，桃園市長鄭文燦出任副閣揆幾成定案。外界關注內閣改組幅度大小及內容如何，行政院長蘇貞昌昨表示，待立法院會期結束後，他會和蔡總統討論定案，再與社會大眾報告。

內閣人選部分，昨天再傳交通部前部長林佳龍將接內政部長。但林佳龍辦公室昨晚表示，此消息純屬謠言，請有心人士勿再製造謠言，亂點鴛鴦譜；民進黨應該將重心放在檢討改革，對於人事安排的傳言，應該適可而止。

部會首長方面，基隆市長林右昌日前獲蔡總統徵詢。據了解，林對接任交通部長意願高，但交通界雜音不小，多對其處理基隆捷運過程不滿。

前副總統陳建仁先前被傳可能為新任閣揆人選。陳建仁昨天現身行政院，格外引人聯想。行政院主動釋出照片，指陳建仁是以中央研究院基因體研究中心特聘研究員身分，出席政務委員林萬億主持的「中央癌症 防治會報第18次會議」，會議紀錄於會後皆會上網公開。

不過，日前黨內派系醞釀由陳建仁組閣，近日逐漸出現變化，也出現運作國安會秘書長顧立雄組閣聲音。

黨內人士指出，是否換閣揆陷入兩難，蘇貞昌施政滿意度及民意支持度不差，但黨內選後檢討中，施政不力是重要一環，不換閣揆似乎難對社會交代。但若換新閣揆，府院分工與權力分配重新洗牌，總統與新閣揆要磨合、新閣揆也要和新閣員培養默契，距離卸任只剩一年，時間是否足夠，也是考量重點。

蘇貞昌近來已啟動內閣人事徵詢，部分內閣首長曾被徵詢；蘇並陸續徵詢已任滿八年民進黨籍縣市長入閣意願。