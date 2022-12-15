蔣萬安小內閣 2局長年僅37歲 湯志民回鍋教局

柯文哲市長第一任期時的教育局長湯志民回鍋。(圖：蔣萬安辦公室提供)

台北市長當選人蔣萬安昨公布新一波小內閣名單，其中新任資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱均年僅37歲，教育局 長湯志民則曾是柯市府教育局長回鍋，目前已曝光17人，但仍未見另一名副市長人選 ，蔣萬安團隊指出，會在就職前對外報告。

蔣萬安辦公室昨發新聞稿，公布新一波小內閣名單包括資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安、勞動局長高寶華等7人。

蔣萬安說，趙式隆及連堂凱都是年僅37歲，趙式隆19歲開始創業，是名符其實的「斜槓創業家」；湯志民為教育服務達45年，曾規畫及興建政大附中、研擬普通高中設備標準，並協助專案規畫多間校舍，是華人界學校建築規畫理論與實務兼具的權威；勞動局長由9月甫上任的現任局長高寶華留任。

媒體昨問，何時會公布第二名副市長？是否在等國民黨 立委林奕華接任？蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，相關人士都在持續延攬，希望在12月25日上任前都能夠到位，林奕華現在是交接小組窗口成員，把交接辦好為主，未來人事安排都是蔣萬安的權限。

另外，蔣萬安當選18天，只公開露面過6天，遭疑小內閣難產？鄭世維表示，蔣萬安持續延攬專業人才，並不會碰到瓶頸，正如先前台中市長盧秀燕受訪所透露「人選很多」，蔣萬安希望從中挑選更好、更適合服務北市的人選，未來上任的時候，局處首長也會公開亮相。