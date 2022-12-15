我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

蔣萬安小內閣 2局長年僅37歲 湯志民回鍋教局

記者潘才鉉、林麗玉／台北15日電
柯文哲市長第一任期時的教育局長湯志民回鍋。(圖：蔣萬安辦公室提供)
柯文哲市長第一任期時的教育局長湯志民回鍋。(圖：蔣萬安辦公室提供)

台北市長當選人蔣萬安昨公布新一波小內閣名單，其中新任資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱均年僅37歲，教育局長湯志民則曾是柯市府教育局長回鍋，目前已曝光17人，但仍未見另一名副市長人選 ，蔣萬安團隊指出，會在就職前對外報告。

蔣萬安辦公室昨發新聞稿，公布新一波小內閣名單包括資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安、勞動局長高寶華等7人。

蔣萬安說，趙式隆及連堂凱都是年僅37歲，趙式隆19歲開始創業，是名符其實的「斜槓創業家」；湯志民為教育服務達45年，曾規畫及興建政大附中、研擬普通高中設備標準，並協助專案規畫多間校舍，是華人界學校建築規畫理論與實務兼具的權威；勞動局長由9月甫上任的現任局長高寶華留任。

媒體昨問，何時會公布第二名副市長？是否在等國民黨立委林奕華接任？蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，相關人士都在持續延攬，希望在12月25日上任前都能夠到位，林奕華現在是交接小組窗口成員，把交接辦好為主，未來人事安排都是蔣萬安的權限。

另外，蔣萬安當選18天，只公開露面過6天，遭疑小內閣難產？鄭世維表示，蔣萬安持續延攬專業人才，並不會碰到瓶頸，正如先前台中市長盧秀燕受訪所透露「人選很多」，蔣萬安希望從中挑選更好、更適合服務北市的人選，未來上任的時候，局處首長也會公開亮相。

由於湯志民是市長柯文哲第一任期時的教育局長，還有高寶華留任，柯文哲昨被媒體問到看法時說「所以我說我的人員很優秀」。

泰和法律事務所主持律師連堂凱將出任北市法務局長。(圖：蔣萬安辦公室提供)
泰和法律事務所主持律師連堂凱將出任北市法務局長。(圖：蔣萬安辦公室提供)
37歲趙式隆將任北市資訊局長。(圖：蔣萬安辦公室提供)
37歲趙式隆將任北市資訊局長。(圖：蔣萬安辦公室提供)

教育局 柯文哲 國民黨

上一則

內閣改組 林右昌傳接交長 交通界雜音不小

下一則

台綜院下修預測 今年GDP勉強保3 明年僅2.51%

延伸閱讀

北市忠孝西路禁機車44年 終於開放 十數輛騎士搶頭香

北市忠孝西路禁機車44年 終於開放 十數輛騎士搶頭香
蔣萬安再揭7位小內閣 不見副市長人選

蔣萬安再揭7位小內閣 不見副市長人選
蔣萬安小內閣 事務官熟手上場 5人待過北市府

蔣萬安小內閣 事務官熟手上場 5人待過北市府
原本準備來美探親 蔣萬安攔截 邀吳盛忠出任環保局長

原本準備來美探親 蔣萬安攔截 邀吳盛忠出任環保局長

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃