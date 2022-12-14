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前中科院長：美、日曾阻雄三研發 不賣零組件

記者洪哲政／台北14日電
雄三反艦飛彈。（圖：海軍司令部提供）
雄三反艦飛彈。（圖：海軍司令部提供）

前中科院長龔家政接受中研院近代史研究所訪問，披露他任內完成雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等「新三彈」的秘辛。他說，研發雄三超音速反艦飛彈時，常受到阻撓刁難，包括美、日都不賣零組件給台灣，美國甚至曾禁售台雄三飛彈所需JP10燃油，連最低階的戰術級陀螺儀都停售，企圖阻台灣研發。

但中科院不但自己作出少量JP10，迫使美國售台，他還找到一位自美國退休歸國曾在某國防產業的「民進黨籍」博士，到中科院帶領團隊作出雄二、雄二E、雄三、天弓都需要的戰術陀螺儀，完成雄三超音速反艦飛彈研發。

錦江級艦發射雄三反艦飛彈。（取材自中華民國海軍臉書粉專）
錦江級艦發射雄三反艦飛彈。（取材自中華民國海軍臉書粉專）

龔家政在書中受訪表示，除了雄二和雄二E，他任內也進行雄三反艦飛彈的研發。雄三與雄二最大的差異就是以衝壓式引擎作為續行推進系統，是超音速的海對海反艦飛彈。原本他們研發過程中，申請向美國採購的一種叫做JP–10的高密度戰略性航空燃油，美方知道台研發已進入最後階段，一旦成功就會做量產的打算，因此通知將不再出售給台灣。

他透露，中科院在當時採買飛彈的零組件時，常常受到很多阻撓，因為國際上有「飛彈技術管制協定」（Missile Technology Control Regime, MTCR）組織，是由美國主導的聯盟，目的在規範、管制各國飛彈技術輸出與擴散，台灣不是會員國，被排擠在外。有時候台灣採買的國防武器，即使是只打300公里的飛彈的零件或組件，買方時不時就祭出MTCR來刁難，連日本也是該組織會員，有些敏感性的零組件他們也不會賣給台灣。

龔家政說，中科院化學所後來耗資千萬台幣組織實驗室，作出極少量JP10，他利用中科院內的院會公開講話釋放消息，果不其然，不到兩星期進口商就來了，說他們會再跟美國協調，結果美國同意了，才徹底解決了雄三飛彈推進劑的問題。

他同時指出，此外，雄二和雄三飛彈都需要陀螺儀，它的準確度和穩定性是射控系統裡面非常關鍵性的組件。美國只賣給台灣精密度低階戰術級陀螺儀，也就是用在民航機導航或軍事的近程戰術武器系統，但台灣需要戰略性武器使用的產品，當時他找到一位曾在美國帶領製作核子潛艦光纖陀螺儀（FOG）的退休歸國的某博士，他強調自己是民進黨黨員，龔家政請他到中科院率領一個團隊，完成陀螺儀研發，「這是雄二、雄二E、雄三、天弓都需要的，硬是被我們國家自己做出來」。

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