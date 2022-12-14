前中科院長揭「鐽震事件」始末 扁朝因洲際飛彈險遭騙

龔家政（右）調離中科院時，榮獲陳水扁總統授勳。（取自中研院近代史研究所口述歷史叢書 (109)龔家政先生訪問紀錄）

前中科院長龔家政近期接受中研院近代史口述歷史團隊訪問，披露民進黨陳水扁 執政末期的「鐽震事件」始末，他說一度被國防部 要求接任該公司總經理，經他拒絕後，竟自中科院長一職撤換。他也披露，民進黨時期的「國安會長官」有人宣稱有中東國家的軍火商要出售洲際飛彈的設計圖給台灣，中科院派員跟隨出國，回台後測試才知是個騙局。

龔家政在書中受訪表示，2008年政黨輪替之前，民進黨某些人商議成立「鐽震公司」來處理台灣和法國「和解」的軍購交易，公司內定由一位吳姓的民進黨人士任董事長，而且已經在台北101大樓找好辦公室，資本來源主要是國防部的國防科技研究發展基金。

龔家政說，此時國防部長已經由李傑換成李天羽，李天羽部長推薦他去當總經理，陳水扁總統也認為他是適當人選。但龔家政拒絕，他說，鐽震公司以軍購為目標，與中科院的國防研發完全不同，軍購涉及的經費非常龐大，利益的糾葛和分配更是複雜。

龔家政說，後來鐽震公司之事被媒體揭發，李天羽部長在2008年2月23日宣布請辭國防部長之職，當時媒體形容李天羽的辭職為「跳傘」，為的是切割陳總統。鐽震案曝光後，社會掀起巨浪，內定的吳姓董事長也在李天羽辭官後，宣布鐽震公司解散。

龔家政表示，他沒有接受鐽震總經理之職，隨後雄二E正在做最重要的「鯤鵬引擎」測試時，他卻遭到撤換，調到聯合勤務司令部。當時正是雄二E1000公里型的B彈進行最後戰術測評的時刻。他對時任國防部長語多批評。

龔家政透露，當年有位「國安會長官」指示，有中東國家的軍火商要出售洲際飛彈的設計圖給台灣，要中科院派兩位科學家跟他出國去商議。回來之後，他們研判是騙局。於是他請兩位專家出個題目，請對方將最基本的設計圖中某一部分的小結構圖傳過來，結果對方傳回來的是教科書上的分解圖。換句話說，這個交易就是騙局，如果不是他們用「測試」舉證，上呈長官，「說不定我們就上當了」。