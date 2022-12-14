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龔家政：替海軍找到拉艦案李登輝親簽「悉」保命公文

記者洪哲政／台北14日電

中科院前院長龔家政在中研院出版的口述歷史提及，拉法葉艦採購弊案，前總統李登輝當年以證人身分接受調查時宣稱未參與採購案、也不知情，使社會各界都將責任歸諸時任海軍總司令葉昌桐時，是他動員人力加班，自成千檔案找到由李親簽「悉」的軍談簽呈。這分神秘遺失的「保命公文」不僅為葉昌桐洗刷無端指控，「等於也幫海軍一個大忙」。

由於民進黨政府現正投入431.5億元台幣（約14.1億美元），由中科院與法國合作六艘海軍拉法葉級（康定級）軍艦升級，龔家政書中提及海軍當年陷入拉法葉艦採購弊案的沉痾，尤顯敏感。

龔家政指出，監察院2000年10月彈劾葉昌桐，指葉於當年拉法葉艦決策、規畫和執行有缺失，蒙蔽李登輝，並未報告要捨棄原本計畫的南韓蔚山艦，改買法國拉法葉。葉昌桐聽到監察院指他牽涉弊案，五天不吃不睡，住院療養。

龔家政說，他當時除安排媒體到醫院訪問葉昌桐，並在檢調跟監情況下，以反跟蹤技巧，將當年建案的開會紀錄、簽呈等摘要整理，透過葉昌桐的女兒送給葉看，以便被訊問時能有精確敘述，釐清案情。

龔家政表示，前參謀總長郝柏村自法返台後，曾在軍事會談中向李登輝報告此事，該次的軍談紀錄卻不見了，不知為何原因；其他的紀錄以序號整齊排列，單單那一次的會談紀錄遺失，更奇怪的是遺失也沒有人追究。

葉昌桐清楚記得那次軍談後曾就此事親自擬稿寫簽呈上報，李登輝在第一頁批了一個「悉」字。龔為此動員人力，每天加班在成千的卷宗夾裡，一張一張拿出來檢查，果然皇天不負苦心人，部屬找到這分被夾在其他文件中的「保命公文」，為葉昌桐洗刷指控。

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