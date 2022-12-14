我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

綠敗選檢討怪防疫、兵役、抖音 稱假消息影響年輕人

記者丘采薇、林巧璉、陳苡葳、吳淑玲、魯永明、劉星君／台北14日電

民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦昨天邀集各縣市競選總幹事開會，分析敗選原因，與會者提出超過30項檢討意見，不少人直指防疫和兵役是兩大關鍵問題，也有人指出「抖音」假消息被大量轉傳，影響年輕族群和傳統支持者。

昨天會議超過三小時，與會的國策顧問鄭慶祥說，執政不能傲慢，青年選民返鄉投票低，因受到兵役延長影響；防疫自我感覺良好，人民生活、民生產業受苦，人民感受不到防疫成績的好；選情也受到新竹市前市長林智堅論文抄襲外溢效應衝擊。

有與會者指出，這次縣市長幾乎都是徵召，但時程拖太晚，若當初以初選決定，候選人可能有較多時間準備，氣勢也會不同；也有人說，九合一選舉更容易透過買票綁樁，查賄要更有力道。

民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤表示，她在會中提出13點檢討，包括「執政的副作用」，人民想要看到權力制衡，雖然民進黨有政績，但論述政績時，也要考量人民的感受，例如政績與人民實際生活的落差；防疫成績確實不錯，但在紓困、振興部分，疫情確實影響很多人的生活，民進黨要更能夠同理、貼近人民，並捫心自問是不是權力傲慢。

吳思瑤也指出，民進黨確實流失年輕世代支持，年輕人不是把票投給國民黨，而是不投票，又或者像台北市就轉移到無黨籍參選人黃珊珊，有必要找出與年輕世代的鏈結；民進黨應以論述、價值召喚年輕人。

民進黨 防疫 投票

上一則

解開動脈硬化之謎 台研究登國際期刊

下一則

陸委會稱小三通 在重要節日可能重啟

延伸閱讀

快看世界／跟父母同住的年輕人 帶動奢侈品銷售勁漲

快看世界／跟父母同住的年輕人 帶動奢侈品銷售勁漲
香港明起旅客赴澳門與中國 不再於口岸核酸檢測

香港明起旅客赴澳門與中國 不再於口岸核酸檢測
政院禁用抖音 協調4大院比照 違規公務員將懲處

政院禁用抖音 協調4大院比照 違規公務員將懲處
賴清德領表選民進黨黨主席 國王人馬將反撲?

賴清德領表選民進黨黨主席 國王人馬將反撲?

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘