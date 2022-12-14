綠敗選檢討怪防疫、兵役、抖音 稱假消息影響年輕人

民進黨 敗選檢討小組召集人鄭文燦昨天邀集各縣市競選總幹事開會，分析敗選原因，與會者提出超過30項檢討意見，不少人直指防疫 和兵役是兩大關鍵問題，也有人指出「抖音」假消息被大量轉傳，影響年輕族群和傳統支持者。

昨天會議超過三小時，與會的國策顧問鄭慶祥說，執政不能傲慢，青年選民返鄉投票 低，因受到兵役延長影響；防疫自我感覺良好，人民生活、民生產業受苦，人民感受不到防疫成績的好；選情也受到新竹市前市長林智堅論文抄襲外溢效應衝擊。

有與會者指出，這次縣市長幾乎都是徵召，但時程拖太晚，若當初以初選決定，候選人可能有較多時間準備，氣勢也會不同；也有人說，九合一選舉更容易透過買票綁樁，查賄要更有力道。

民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤表示，她在會中提出13點檢討，包括「執政的副作用」，人民想要看到權力制衡，雖然民進黨有政績，但論述政績時，也要考量人民的感受，例如政績與人民實際生活的落差；防疫成績確實不錯，但在紓困、振興部分，疫情確實影響很多人的生活，民進黨要更能夠同理、貼近人民，並捫心自問是不是權力傲慢。

吳思瑤也指出，民進黨確實流失年輕世代支持，年輕人不是把票投給國民黨，而是不投票，又或者像台北市就轉移到無黨籍參選人黃珊珊，有必要找出與年輕世代的鏈結；民進黨應以論述、價值召喚年輕人。