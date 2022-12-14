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吳怡農喊延長兵役 王鴻薇批責任丟役男

記者鍾維軒、胡瑞玲、徐偉真、劉宛琳／台北14日電
民進黨台北市立委補選參選人吳怡農表態支持適度延長兵役。（記者陳正興／攝影）
民進黨台北市立委補選參選人吳怡農表態支持適度延長兵役。（記者陳正興／攝影）

北市立委補選激戰，民進黨參選人吳怡農昨主張，面對中共軍事威脅應適度延長兵役，無論喊「票投民進黨，青年上戰場」或「票投國民黨，台灣變香港」都沒意義；國民黨參選人王鴻薇說，若民進黨沒有能力降低台海緊張情勢，只想靠兵役延長面對台海危機，「票投民進黨，青年上戰場」不只是口號，而是會變成事實。

吳怡農昨舉辦政見發表會，他表態支持適度延長兵役。至於延長兵役是否擔心流失年輕選票？他表示，面對國家安全如此重要的議題，需要少點政治操作，「我們可以喊票投民進黨、青年上戰場，或是票投國民黨、台灣變香港」，但這些都沒意義，應團結一心解決問題。

王鴻薇說，吳怡農稱安全環境有變可延長兵役，是否現在不安全，所以要年輕人去當兵，政府更大的作為是不能讓兩岸發生戰爭，在台海最兵凶戰危之際，把責任丟給役男，會讓許多父母多麼擔心？蔡英文總統到第二任將屆滿至今都沒有延長兵役，吳怡農是打臉蔡總統嗎？

至於國民黨質疑，吳怡農參選後，外交部幫忙找外媒參訪、報導壯闊台灣聯盟，公然以國家機器介入台北立委補選。台北市議員當選人詹為元表示，吳競選文宣多次出現壯闊台灣的宣傳小物，如何證明沒有拿壯闊台灣的資源輔選自己？

吳怡農說，歐洲國際媒體參訪後盾計畫課程是外交部主動詢問接洽，在他被徵召前就已排定，參訪過程也未談及選舉問題，國民黨持續惡意抹黑，不僅毫無依據，更嚴重損害台灣的國際外交關係，簡直不可理喻，「你堅持要抹黑，到我個人就好了」，他考慮以法律途徑維護壯闊台灣。

對於國民黨前立委李永萍揶揄，吳怡農與衛福部前部長陳時中都有「自爆體質」，吳怡農昨僅表示，謝謝指教，會更加努力。

國民黨參選人王鴻薇表示，台海兵凶戰危，對手只是把責任丟給役男。記者林俊良／攝影【...
國民黨參選人王鴻薇表示，台海兵凶戰危，對手只是把責任丟給役男。記者林俊良／攝影【作者：張天妮，日期：2022-12-14，數位典藏序號：20221213234107163】

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