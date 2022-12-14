綠台南議會染黑金 藍要賴清德講清楚

副總統賴清德將投入民進黨主席補選。（本報資料照片）

台南市議會國民黨 團昨向參選民進黨 主席的副總統賴清德 喊話，指賴當年反對黑金、反對李全教、郭信良當議長，但涉及爐碴案遭起訴的民進黨中執委郭再欽支持邱莉莉選議長，是典型黑金代表，要賴說清楚講明白；也希望檢調早日調查議長黑金介入傳聞。

台南市民進黨團指這是國民黨潑髒水，賴清德2015年擔任台南市長期間，就已主動裁罰郭再欽，任何黨派應尊重司法偵辦，不應以政治引導辦案。

國民黨團書記長蔡育輝說，郭再欽是民進黨中執委，已成黑金代表，賴清德之前支持邱莉莉選議長不會有爭議，但檢察官已起訴郭再欽，指郭非法掩埋爐碴不法利益21.6億元（約7054萬美元），賴清德是民進黨主席候選人，要表態清楚，現在是否還支持郭再欽支持的邱莉莉選議長。

台南市議會國民黨黨團昨開記者會，向副總統賴清德喊話是否支持黑金議長。（記者吳淑玲／攝影）

民進黨團說，爐碴案發生後台南市政府主動移送偵辦，限期清運完畢，要求立即改善，台南市是唯一真正清除爐碴的縣市政府，不因任何人有不同標準。

台南市環保局說，明祥馨公司2011年取得再利用業者身分，2015年8月被發現收受的爐碴未依「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，被依違反廢棄物清理法規定告發處分，並撤銷再利用業者身分，也主動函送南檢調查。

台南地檢署指出，包括正副議長選舉及光電黑金案，檢方都關注，有相關事證就會查辦到底。