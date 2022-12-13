我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／阿根廷3:0擊敗克羅埃西亞 晉級決賽

2023搶度假商機 全美這12處湖邊小屋是最佳投資

應為黨多想想？徐巧芯反問費鴻泰「我為黨想很少嗎？」

記者楊正海／台北即時報導
台北市議員徐巧芯上午在市議會受訪。記者楊正海／攝影
台北市議員徐巧芯上午在市議會受訪。記者楊正海／攝影

台北市議員徐巧芯昨天表態參選2024立委，喊出世代交替挑戰同區現任資深立委費鴻泰，費鴻泰回應，建議徐巧芯「現在還在王鴻薇的補選，這個先處理掉吧，為黨多想想」。徐巧芯上午受訪表示，「我為黨想很少嗎？」這幾年來在網路、社群跟側翼作戰、跟民進黨作戰，接受幾乎是民進黨全黨打一人，這樣子的一個壓力，從來沒有喊過累，從來沒有喊過痛。

徐巧芯說，認識她的媒體人都知道，她從早上開始一路工作，到凌晨兩、三點，常常都還在傳訊息，還在抓側翼、還在抓網軍，或許費鴻泰委員覺得她這樣做的還不夠，那她一定會再更盡力，或許從凌晨3點延長到凌晨5點，再犧牲一下自己的睡眠的時間，再多為黨做一些奮鬥，希望這樣能夠讓委員滿意。

至於應先處理現在的立委補選，徐巧芯也說，「不衝突吧」因為她也是會全力幫王鴻薇輔選 ，她應該是在所有人裡面第一個跳出來力挺王鴻薇的，甚至也向她為過去的事情道歉，就是希望這樣子的和解可避免又會有民進黨的人，拿她們兩個人的關係見縫插針，幫助王鴻薇勝選。

徐巧芯說，她也跟王鴻薇說，只要吩咐她做任何事情，她和全部的辦公室的人，都使命必達，不管是要站路口、掃市場或做任何事，只要能夠幫到王鴻薇，一定百分之百會幫忙。

對於自己的生涯規畫，徐巧芯說，她只不過是剛好被主持人問到了她未來生涯規畫的問題，她不想要「假掰」 所以會就是會，不會就是不會，她就照實了回答了一個問題。

民進黨 社群

上一則

未向WTO抗議中國卡關貿易？台農委會：已提13次關切

延伸閱讀

國民黨議員徐巧芯開世代交替第一槍 曝年後會有更多人表態

國民黨議員徐巧芯開世代交替第一槍 曝年後會有更多人表態
同框王世堅 王鴻薇：共同目標就是讓蘇貞昌早日下台

同框王世堅 王鴻薇：共同目標就是讓蘇貞昌早日下台
賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬

賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬
避答非核家園 吳怡農嗆記者：以為跟王鴻薇發言人對話

避答非核家園 吳怡農嗆記者：以為跟王鴻薇發言人對話

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11

超人氣

更多 >
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄
南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓