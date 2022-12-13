國民黨議員徐巧芯開世代交替第一槍 曝年後會有更多人表態

台北市議員徐巧芯(左)今天接受媒體人朱凱翔(右)專訪。圖／取自誰來早餐直播頁面

台北市議員徐巧芯昨表態參選2024立委，喊出世代交替挑戰同區現任資深立委費鴻泰。徐巧芯今天說，黨內既然有這樣的制度，就依循制度走，這是黨內比賽，和大選無關，她也說還有很多人會出來，預計年後將有更多人表態，她只是第一個喊並承受「長輩」壓力者。

徐巧芯上午到「誰來早餐」節目接受主持人朱凱翔專訪，聊到徐巧芯近期喊出的世代交替話題。

徐巧芯說，她出國前就有提到，她昨天又被問到，就把自己的想法說出來，黨內有遊戲規則她就會盡量參加，就像她當議員也有人來挑戰，她不會說不能挑戰，「這樣太沒品了」，黨內既然有這樣的制度就依循制度走，這就是黨內比賽，和大選無關。

徐巧芯說，她被問到有沒有打算參加，她不想說謊，所以說出想法，她平常也沒有在臉書 特別說什麼，那天就是被問到所以說出想法而已，沒有和主持人套招，也說年後會有更多人表態，但她不能代他人宣布，沒有明說是誰。

徐巧芯說，費鴻泰說要她替黨多想想，她其實聽不懂那是什麼意思，她認為自己已經很努力為黨想很多事，她連出國旅遊都全心全意幫忙王鴻薇的補選，每天凌晨三點起床工作，她這幾年為黨盡心盡力，早已沒有個人生活，除了睡覺就是工作，自認做了很多超出議員的事情。

徐巧芯說，她從早到晚都在工作，已經把自己能為國民黨 付出的逼到極限了，從早上起床到凌晨三點都在工作，她沒有對不起國民黨什麼，別人也沒有，她也沒有說別人不認真，她會繼續努力。

徐巧芯說，她說自己做很多但她一點都沒有抱怨，因為她認為自己會就要多做，讓其他人看到也一起努力，形成良性競爭，大家一起為了「下架民進黨 」這共同目標努力。