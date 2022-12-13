新聞評論／民眾黨困在「柯黨」格局難突破

台灣民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

這次選舉，高虹安在腹背受敵中贏得新竹市長，幫民眾黨奪下一席，誠屬不易。但民眾黨在全台議員選舉中提名 86人，只當選14席，僅占總得票率4％，並不是漂亮的數字。在此氛圍下，台北市長柯文哲 近日以一人參選之姿，獲得3780票連任民眾黨主席，也就未引起太多注目。甚至有人斷言，柯文哲2024年參不參選總統，都已不足撼動大局。

這個結論也許下得太快，僅憑一次選舉結果就說民眾黨無足輕重，未必公允。但柯文哲自己對選舉結果顯然也不滿意，自認「8年政績未獲肯定」，導致黃珊珊未能當選。選後不久，即發生民眾黨員陸續「退群」現象，顯示不少人對黨感到失望。可見，未來民眾黨要如何擦亮這塊政黨招牌，仍有待一番努力。

20多年來，民眾對「藍綠惡鬥」漸感厭煩，因此提供了第三勢力發展的空間。過去的新黨、親民黨、台聯，近年的時代力量、民眾黨，皆因此而發。這次選舉，不少民眾就是在討厭藍綠的情況下，把票投給民眾黨；然而，此一激情並不如想像中強烈。相形之下，受太陽花學運催生的時代力量，在歷經內鬥、腐敗、退黨等事件後，這次得票率僅0.62％，全台僅6人當選議員，已出現泡沫化傾向。時代力量的快速衰退，是民眾黨的一大殷鑑，我們不希望幾年後的民眾黨也落得如此。

民眾黨主要的問題有二：其一，儘管有各路英豪主動投靠，但它的運作在基本上仍是個「一人政黨」，也就是「柯黨」，並未形成有效的政黨經營運作模式。其二，民眾黨雖標榜「白色」，是超乎藍綠色塊，但它的白色特質並不清楚；至少在理念上，「白」為何物，從未說明清楚，難道只是藍綠的「溢出物」嗎？如果是指藍綠的「中間地帶」，但它對藍綠的差異又缺乏清楚的區辨，也因此，「白」只是個印象式概念，全看柯文哲的口才如何發揮。

這兩個問題，其實陳陳相因。這從柯文哲馬上就要卸任台北市長，他卻未受到台北市民的感念或肯定，可見一斑。柯文哲剛當選市長時，高舉矛頭對準5大弊案，風風火火；但8年之後，這些打弊卻無疾而終，或流為笑柄。最明顯的例子是大巨蛋，他當年將此案炒得火熱，贏得最多網路聲量；他卻忘了，市長的責任不該只是「打弊」，而是要「解決問題」。等到他意識到這點，昔日自己射出去的箭，卻繞回來插在自己身上，由不得他從容下樁。8年的巨蛋卡關，人們早已失去對它的期盼；此時，柯文哲再感慨卸任前無法主持大巨蛋開幕，要說給誰聽？

這個惡因，要從當年柯文哲靠民進黨 「暗助」當選市長算起，即使後來他努力擺脫綠營「側翼」的枷鎖，卻因為自己的「墨綠」本色，使民眾黨的定位始終曖昧。持平而論，柯文哲近幾年在牽制、戳破、對抗民進黨方面確實表現亮眼，他的快速應對、言語犀利、一針見血，均非因應遲緩的國民黨所能比擬。但作為市長，他為首都提供的建樹其實不多，甚至讓人感覺到城市在退步；他當年力推的i-voting已消失在人間，社子島開發的宏願則和大巨蛋一樣在牛步中黯淡。

如果做不了一個被感念的市長，柯文哲要想當一名受尊重的總統，便渺無可能。然而，這並不代表柯文哲或民眾黨無法在政治上發揮積極作用。柯文哲必須想好民眾黨「白」的定位為何，想清楚自己主席的領導角色。若仍困守「一人政黨」格局，下次選舉，民眾黨也許會飄移至選民的目光之外。(轉載自聯合報社論)