蔣萬安小內閣 事務官熟手上場 5人待過北市府

台北市長當選人蔣萬安陣營12日發布首波小內閣名單，高雄市前副市長李四川將出任台北市副市長。(本報資料照片)

台北市長當選人蔣萬安陣營昨天發布首波小內閣名單，蔣未出席，但內部透露，將以都更翻轉台北和挽救人口流失為目標。蔣辦表示，所有人選都有豐富資歷，能夠馬上接軌市政，下波人事會在就職前公布。台北市長柯文哲 說，「我看他有些風格跟我滿像，用一些事務官上來，且都在北市府待過，好處是業務熟悉，上線比較容易。」

蔣萬安當選半個月，小內閣人選受矚目，先前被問到時，他提出「燜飯說」，說「飯煮好等久一點掀開才會香」，昨天終於「掀鍋」，包括副市長李四川、秘書長李泰興等十名成員，有五人待過新北市府，其中王玉芬將是北市首位女性都發局長，執行蔣「透過都市更新為台北脫胎換骨」的方向。

蔣市府小內閣第一波名單包括李四川、李泰興、王玉芬、副秘書長張溫德、民政局長陳永德、工務局長黃一平、交通局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、捷運 工程局長鄭德發和地政局長陳信良。

蔣萬安表示，李四川從基層做起，在北市府工務機關服務廿五年，曾任行政院秘書長、新北、高雄市府副市長，中央到地方歷練完整，有精準的市政判斷及沉穩的調和能力，未來從重大市政議題推動到跨縣市合作，都將是市府倚重的全方位人才。

李泰興是現任新北財政局長，蔣萬安相當重視台北市人口流失問題，社宅會是未來施政主軸之一，同時懂財務、公辦都更的李是即戰力，他在新北市府主管財務收入、資金調度、土地管理，讓新北發展的同時還能減債。蔣萬安託人約李泰興見面洽談，表達對台北市未來的想法，李決定接受挑戰。

小內閣名單中，內定交通局長謝銘鴻現任交通部參事，他去年擔任交通部道安會執秘時，向行政院報告交通事故，依數據指高齡者事故逐年上升，卻被行政院長蘇貞昌飆罵「所以高齡者是加害人還被害人」、「我也是高齡者」，隨後遭拔官改調督導公關室，當時蘇貞昌則遭外界批評耍官威。

如今謝銘鴻被蔣萬安延攬，交通部長王國材昨表示，謝銘鴻會有不錯的表現。謝鴻銘則說，無論在哪個工作、每個位子都珍惜。

外傳未來北農總經理將由選辦發言人鄭世維出任，鄭僅低調表示，還未獲徵詢，會先把交接階段的發言工作做好。

台北市長當選人蔣萬安再不到兩周將上任，首波小內閣人事最亮眼是即戰力，但好看和好用是兩回事，未來面對大巨蛋、社子島、內湖交通等難題，依然需要他為「市政熟手」團隊掌舵，以魄力決策，找出解方。

首波人事中，看得出蔣萬安急迫要解決北市老屋多、都市更新推動慢等困境，但北市都更推動難，最終還是在於政府能投入多少資源，以及如何加速民間協調。還有社子島爭議已久，目前自救會居民抗爭的是不滿全區區段徵收，如何與在施政上和居民溝通、弱勢安置下取得平衡，依然要他取捨。

另外，被台北市長柯文哲點名的大巨蛋爭議，蔣萬安已喊出上任一年內要安全營運，但首波小內閣名單，卻不見主掌文化體育園區的體育局長人選，又牽動中央對北市的態度，未來上任後第一個要履行的政見是否跳票，各界都在看。