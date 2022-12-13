「擴大排黑參選」修法 立委指恐違憲

民進黨立委羅致政等人日前舉行「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會，推動公職人員選舉罷免法第26條的修法。將公職人員選舉納入「排黑」，把「黑、金、槍、毒」也列為不得登記為候選人。(本報資料照片)

民進黨九合一選舉慘敗，立法院黨團拋出「擴大排黑參選」修法建議，行政院本周院會也擬通過公職人員選舉罷免 法、總統副總統選舉罷免法修正草案，排除有黑、金、槍、毒前科者參選公職。不過，藍、綠立委都認為修正草案有侵害人權之虞，可能違憲。

立法院司法及法制委員會昨天討論法務部法醫研究所組織法修正草案等案，司法院副秘書長黃麟倫、法務部常務次長林錦村列席備詢，民進黨立委江永昌、國民黨 立委陳以信都對排黑法案提出質疑。

江永昌說，司法就被告被宣告褫奪公權尚有1到10年期限，如果公務員一涉案即永遠不得再參選公職，權利的剝奪比司法還嚴重。

江永昌指出，他反對黑道參政，最好把所有排黑條款都納入選罷法，不過，法律應有明確規定；公務員涉案，公職先被剝奪，之後若還不得再參選，處罰是終身性的，相關法律爭議必須釐清。

陳以信說，所謂排黑條款應適用於政黨提名 之中，用以代表政黨決心，以國民黨為例，只要一審判有罪就不提名，但實際上當事人仍可以無黨籍身分登記參選；不讓有案在身的人參選，只是消極要件，擴大適用就會限制基本人權。

陳以信表示，若法案通過，馬上面臨個案問題，在選罷法中概括性限制人民參選，有違憲可能；法官、人民都可提違憲審查，將來檢察官辦案時，如發現可能違憲，會不會秉持憲法良知提出憲法審查？黃麟倫說，依憲法訴訟法規定，法官審案時如認為目的與手段不合理，即可提違憲審查。

林錦村表示，檢察官辦案要遇有違憲原因，才能提憲法審查，否則只能依法行使檢察權；不過，對於立委的意見，會參考國外立法例再加研議。