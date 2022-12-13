突然大動作辦台南槍案 被指為賴清德掃除路障

民進黨中執委郭再欽涉嫌在台南學甲農地掩埋爐碴，當時台南市環保局派人開挖未果，12日遭台南地檢署依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴。(圖：台南市環保局提供)

台南學甲槍擊 案，民進黨 中執委郭再欽的明祥馨公司已變賣舊廠房為槍擊地點之一，此公司還另涉學甲爐碴案。檢警「低調」偵辦學甲槍擊案近4周後，警政署本月5日突然撤換學甲警分局長，檢方6日通緝槍手、7日逮捕接應共犯聲押獲准，昨天更公布偵結學甲爐碴案、起訴民進黨中執委郭再欽並扣押財產。

評論指出，檢警連番大動作被認為「風向變了」；檢警積極查辦，也有利參選民進黨主席賴清德 掃除地方勢力介入政壇觀感不佳的障礙。

上月10日，郭再欽昔日辦公室及市議員謝財旺服務處共被開了88槍，因被害人遲未報案、檢警異常低調，迥異於過去偵辦槍擊案態度，逼得綠營正國會立委陳亭妃與議長郭信良南北同步開記者會，指全案有黑金介入，要求盡快破案。市議會國民黨團也跟進批黑金，接著正國會議員也發出「拒絕替黑金背書」聲明，擺明不支持民進黨團推出的議長、副議長人選，讓台南市議長選舉籠罩黑雲。

在各界一片撻伐聲中，學甲警分局長本月5日遭撤換，隔天台南地檢署就發布通緝槍手孔祥志，7日拘捕接應共犯李奇漢，昨再公告起訴郭再欽。檢警一連串的強勢作為，震撼地方政壇，各界議論紛紛，感受到「風向變了」的氣氛。

民進黨最近身陷黑金問題質疑，在曾任台南市長的副總統賴清德要登記參選民進黨主席補選的前夕，檢方偵結了紛擾3年的學甲爐碴案、起訴郭再欽，難免被聯想是為了替賴掃除部分地方勢力介入政治的障礙。

媒體報導也指出，台南驚傳88發槍擊案，警方飽受「不敢破」批評，整整隱忍一個月才敢卸下心防，吐露早就鎖定接應者，「要不要抓？很掙扎！」

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨違法填埋67萬多公噸爐碴，節省廢棄物清除處理費逾18億元，還從各鋼鐵廠收取清除處理費3億6千萬多元；昨依違反廢棄物清理法起訴郭再欽等8人。郭再欽不法獲利合計高達21.6億多元，台南地檢署已向法院聲請查扣郭名下動產、不動產及金融帳戶獲准；實際查扣金額及多少筆土地仍由地政局等單位調查，檢方說會盡量扣到不法所得，嚴防郭脫產。