突然大動作辦台南槍案 被指為賴清德掃除路障
台南學甲槍擊案，民進黨中執委郭再欽的明祥馨公司已變賣舊廠房為槍擊地點之一，此公司還另涉學甲爐碴案。檢警「低調」偵辦學甲槍擊案近4周後，警政署本月5日突然撤換學甲警分局長，檢方6日通緝槍手、7日逮捕接應共犯聲押獲准，昨天更公布偵結學甲爐碴案、起訴民進黨中執委郭再欽並扣押財產。
評論指出，檢警連番大動作被認為「風向變了」；檢警積極查辦，也有利參選民進黨主席賴清德掃除地方勢力介入政壇觀感不佳的障礙。
上月10日，郭再欽昔日辦公室及市議員謝財旺服務處共被開了88槍，因被害人遲未報案、檢警異常低調，迥異於過去偵辦槍擊案態度，逼得綠營正國會立委陳亭妃與議長郭信良南北同步開記者會，指全案有黑金介入，要求盡快破案。市議會國民黨團也跟進批黑金，接著正國會議員也發出「拒絕替黑金背書」聲明，擺明不支持民進黨團推出的議長、副議長人選，讓台南市議長選舉籠罩黑雲。
在各界一片撻伐聲中，學甲警分局長本月5日遭撤換，隔天台南地檢署就發布通緝槍手孔祥志，7日拘捕接應共犯李奇漢，昨再公告起訴郭再欽。檢警一連串的強勢作為，震撼地方政壇，各界議論紛紛，感受到「風向變了」的氣氛。
民進黨最近身陷黑金問題質疑，在曾任台南市長的副總統賴清德要登記參選民進黨主席補選的前夕，檢方偵結了紛擾3年的學甲爐碴案、起訴郭再欽，難免被聯想是為了替賴掃除部分地方勢力介入政治的障礙。
媒體報導也指出，台南驚傳88發槍擊案，警方飽受「不敢破」批評，整整隱忍一個月才敢卸下心防，吐露早就鎖定接應者，「要不要抓？很掙扎！」
台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨違法填埋67萬多公噸爐碴，節省廢棄物清除處理費逾18億元，還從各鋼鐵廠收取清除處理費3億6千萬多元；昨依違反廢棄物清理法起訴郭再欽等8人。郭再欽不法獲利合計高達21.6億多元，台南地檢署已向法院聲請查扣郭名下動產、不動產及金融帳戶獲准；實際查扣金額及多少筆土地仍由地政局等單位調查，檢方說會盡量扣到不法所得，嚴防郭脫產。
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