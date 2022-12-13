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賴清德領表選民進黨黨主席 國王人馬將反撲?

台灣新聞組／台北13日電
副總統賴清德(右)確診閉關隔天就在臉書以191字簡潔宣布向總統報告參選黨主席；蔡英文總統(左)透過總統府發言人表達141字獻上「祝福」。(本報資料照片)
副總統賴清德(右)確診閉關隔天就在臉書以191字簡潔宣布向總統報告參選黨主席；蔡英文總統(左)透過總統府發言人表達141字獻上「祝福」。(本報資料照片)

民進黨主席補選昨天起至16日開放領表登記。表態將參加補選的副總統賴清德，昨天已經派人領表，登記時將發表參選政見。

賴清德上周三確診新冠肺炎，使得他何時「出關」登記參選受矚目。民進黨中央黨部昨天表示，黨主席補選登記作業，有一人領表，無人登記。中央黨部說，不會透露黨員個人資訊。但據了解，賴清德陣營昨已派人領表。

民進黨派系人士指出，賴參選主席應能順利當選，但更大的挑戰是接下來如何改革，目前民進黨就像「悶燒鍋」，有不少派系對於九合一選舉結果不滿，希望黨能大破大立，卻沒有管道發聲，大家對賴的政見充滿期待，「必須讓民進黨從廢墟中重生」。

派系人士指出，改革力道將影響下一個時代的走向，新主席將面臨抉擇；民進黨敗選的原因很多，包括黨機器沒有充分發揮戰力、這次選舉捨棄傳統初選制度等，但這幾年民進黨少了過去大鳴大放的風格，遇到問題多半鄉愿噤聲，新主席的改革之路可能烽火連天，必須有勇氣承擔。

黨政人士指出，如果賴清德堅持改革，接下來有利於黨內中生代全面接班；黨有改革與道歉，中生代如交通部前部長林佳龍、屏東縣長潘孟安或桃園市長鄭文燦等人，才有理由接受下一個職務。

據台灣中國時報報導，台灣民意基金會董事長游盈隆預言，賴宣布參選黨主席，會有「國王人馬反撲」；不過黨政人士強調，賴是經各派系協調才出馬，要反撲也不是現在。

賴清德宣布參選黨主席後，英系力挺的桃園市長鄭文燦、正國會龍頭林佳龍都表支持，但游盈隆以「海龍王辭水」的台灣俚語，形容當前黨內各派系平靜無波是「反常」或「不可能」。

游盈隆透露，最近與「正綠民進黨傳統支持者」有一場30、40人的聚會，大家最感興趣探討的題目是賴清德宣布參選黨主席後，蔡英文總統除透過府發言人表達「祝福」之意，後續還會有什麼反應？

他以蘇系龍頭行政院長蘇貞昌與謝系龍頭駐日代表謝長廷為例，特別指出，蘇貞昌12月9日受訪表示「賴清德（選黨主席）此舉有利有弊」，謝長廷10日也說「現在看賴是2024總統熱門人選，但未來還是會有挑戰，沒有挑戰反而危險」。

游盈隆分析指出，蘇謝都是民進黨重量級人物，「話中有話，直指問題核心」，內行的人都清楚，賴宣布參選，這是「將軍抽車」，講白一點就是「將今上一軍，抽鄭文燦這一支車」，一舉清理戰場，讓泛英派措手不及。但他預言，權力大戲不會就這樣結束，接下來重點應該是「國王人馬反撲」。

對此，黨內人士表示，賴出馬選黨主席，是事前與各派系協調結果，黨主席是「歹缺」，目前不會有人反撲。不過明年3、4月進行總統和立委黨內初選，屆時就很難說了。

民進黨 賴清德 蔡英文

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