黑白集／想掌權怕挨罵 蘇貞昌怎敢比邱吉爾

做為近年選舉慘敗唯一拒絕下台的行政院長，蘇貞昌說自己沒工作時，可以學邱吉爾「拿起畫筆」，似有「不如歸去」之感。這是惺惺作態，或真有求去之意？

同一場合，蘇貞昌提到當年因「找不到人參選」台北市長，自己才參選；因應邀到保安宮，才發生「連神明都騙」事件。他避談下台，只稱「蔡總統交代要穩定政局，開創新局」，他會依指示進行。言下之意，參選台北市長、發誓不再選、打破誓言、戀棧不下台，自己都是「被動」而行。

蘇貞昌的想法，一目了然。他想掌握權力，卻不願承擔罵名，才是真相。明眼人都看得出，他留任閣揆迄今，一是他和蔡總統各取所需，二是民進黨 權力內鬥再起，三則綠營接班出現斷層，並非只有他能穩定政局。

目前的蘇內閣，其實已形同「準看守」內閣，難有大作為。試想，敗選皆肇因於中央施政欠佳，卻要期待同一人「開創新局」，是在說笑話嗎？這次選舉如同「不信任投票 」，蔡總統提前跛腳，「蔡蘇體制」搖搖欲墜。就算勉力撐下去，戀棧、不負責的罵名也勢必如影隨形，蘇內閣的正當性將每況愈下。

民進黨權力進入過渡，國政危機卻未停歇。近日的輸陸食品被禁事件，上自蘇貞昌，下至陳吉仲、薛瑞元、吳秀梅，皆是爭議滿滿。爭議官員，如何解決爭議？