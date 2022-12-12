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台立委補選 藍嗆吳怡農拿壯闊台灣錢競選、國家機器輔選

記者劉宛琳／台北13日電
國民黨舉行「裝傻台灣？踢爆吳怡農隱瞞問題、國家機器介入輔選」記者會。（記者劉宛琳／攝影）
國民黨舉行「裝傻台灣？踢爆吳怡農隱瞞問題、國家機器介入輔選」記者會。（記者劉宛琳／攝影）

國民黨昨天開記者會踢爆民進黨台北市立委補選候選人吳怡農對外募資的壯闊台灣聯盟「假公益真競選」，有過半經費用於宣傳費。今天再舉行「裝傻台灣？踢爆吳怡農隱瞞問題、國家機器介入輔選」記者會，舉出吳競選文宣多次出現「壯闊台灣」的宣傳小物，如何證明沒有拿壯闊台灣的資源參選、輔選自己？要求吳怡農說清楚別再閃躲。

台北市議員當選人詹為元表示，國民黨昨天質疑吳怡農的壯闊台灣聯盟有過半的費用，高達64%都在用宣傳推廣，僅有11%是給教官、講師與志工，要求吳怡農出來說清楚「宣傳推廣費用過半，用到哪裡去？」但沒想到吳怡農辦公室發的洋洋灑灑五點聲明，沒有一點回答各項質疑、沒有辦法回答到市民關心的問題。

詹說，吳怡農辯解壯闊台灣是一個內政部登記核可的非營利組織，依靠募款維持營運，從未收過政府任何補助；並與吳怡農個人的競選政治獻金專戶相互獨立，彼此資金的運用也分開。但根據吳怡農的文宣小物為例，吳從第一次選立委到現在，競選文宣上就寫著「壯闊台灣」四個字，等同「壯闊台灣」就是吳怡農的個人品牌，兩者是聯在一起的；因此，吳怡農到底有沒有使用聯盟的經費去推廣任何的政治活動？吳怡農如何證明沒有拿壯闊台灣的資源參選、輔選自己？

詹更提出「104人力銀行的徵才頁面」為證，明確寫著「吳怡農辦公室、社團法人壯闊台灣聯盟」徵才，頁面標題是各徵才業主可自行設定的，這不就明擺著吳怡農辦公室跟壯闊台灣聯盟是「一套人馬，兩塊招牌」？為什麼吳怡農還是要對外界說謊？人力銀行的徵才頁面已經明確打臉吳怡農的回應。

針對吳怡農聲明中提及「另於本月8日晚間，配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，吳怡農更與18位國外記者親自進行座談。」新北市議員黃心華質疑外交部長吳釗燮正事不幹，跑去輔選民進黨的立委參選人。

黃質疑，是吳怡農配合外交部，還是外交部配合吳怡農？為什麼外交部要幫忙邀請國際媒體去參訪一個立委參選人的活動？這是動用納稅人的錢、國家的資源去輔選，簡直膽大包天。他要求外交部長吳釗燮與吳怡農應該出來說清楚講明白，不要再答非所問、迴避外界的質疑。

國民黨 民進黨 內政部

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