台立委補選 藍嗆吳怡農拿壯闊台灣錢競選、國家機器輔選

國民黨舉行「裝傻台灣？踢爆吳怡農隱瞞問題、國家機器介入輔選」記者會。（記者劉宛琳／攝影）

國民黨 昨天開記者會踢爆民進黨 台北市立委補選候選人吳怡農對外募資的壯闊台灣聯盟「假公益真競選」，有過半經費用於宣傳費。今天再舉行「裝傻台灣？踢爆吳怡農隱瞞問題、國家機器介入輔選」記者會，舉出吳競選文宣多次出現「壯闊台灣」的宣傳小物，如何證明沒有拿壯闊台灣的資源參選、輔選自己？要求吳怡農說清楚別再閃躲。

台北市議員當選人詹為元表示，國民黨昨天質疑吳怡農的壯闊台灣聯盟有過半的費用，高達64%都在用宣傳推廣，僅有11%是給教官、講師與志工，要求吳怡農出來說清楚「宣傳推廣費用過半，用到哪裡去？」但沒想到吳怡農辦公室發的洋洋灑灑五點聲明，沒有一點回答各項質疑、沒有辦法回答到市民關心的問題。

詹說，吳怡農辯解壯闊台灣是一個內政部 登記核可的非營利組織，依靠募款維持營運，從未收過政府任何補助；並與吳怡農個人的競選政治獻金專戶相互獨立，彼此資金的運用也分開。但根據吳怡農的文宣小物為例，吳從第一次選立委到現在，競選文宣上就寫著「壯闊台灣」四個字，等同「壯闊台灣」就是吳怡農的個人品牌，兩者是聯在一起的；因此，吳怡農到底有沒有使用聯盟的經費去推廣任何的政治活動？吳怡農如何證明沒有拿壯闊台灣的資源參選、輔選自己？

詹更提出「104人力銀行的徵才頁面」為證，明確寫著「吳怡農辦公室、社團法人壯闊台灣聯盟」徵才，頁面標題是各徵才業主可自行設定的，這不就明擺著吳怡農辦公室跟壯闊台灣聯盟是「一套人馬，兩塊招牌」？為什麼吳怡農還是要對外界說謊？人力銀行的徵才頁面已經明確打臉吳怡農的回應。

針對吳怡農聲明中提及「另於本月8日晚間，配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，吳怡農更與18位國外記者親自進行座談。」新北市議員黃心華質疑外交部長吳釗燮正事不幹，跑去輔選民進黨的立委參選人。

黃質疑，是吳怡農配合外交部，還是外交部配合吳怡農？為什麼外交部要幫忙邀請國際媒體去參訪一個立委參選人的活動？這是動用納稅人的錢、國家的資源去輔選，簡直膽大包天。他要求外交部長吳釗燮與吳怡農應該出來說清楚講明白，不要再答非所問、迴避外界的質疑。