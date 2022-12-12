新聞眼／爭取2024大選入場券 朱立倫、侯友宜都有難題

新北市長侯友宜（左）與國民黨主席朱立倫（右）。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫在九合一選舉帶領國民黨拿回台北、基隆和桃園，新北市長侯友宜 大勝對手林佳龍45萬票，兩人表現亮眼，也讓2024競逐白熱化。無論是朱或侯代表國民黨競選總統，都有現實的問題，以及必須突破的難題。最後誰能拿到入場券，還說不準。

在近日有關2024民調 中，國民黨內唯一可以和副總統賴清德角逐總統且構成威脅的，只有侯友宜。據了解，侯團隊近日內部民調也顯示，在侯友宜、賴清德、柯文哲三腳督情況下，侯的支持度已超越賴；若只有侯、賴PK，侯則一直是取勝狀態。

事實上，國民黨內部，兩年前就開始進行2024相關民調，包括侯友宜、賴清德、柯文哲、鄭文燦、朱立倫都在名單中，以侯、賴、柯三人角逐的情況下，侯友宜小勝賴清德；不管對上賴、柯，或對上鄭、柯，候都贏。但換成朱對上賴、柯，就都是賴清德獲勝。

朱立倫參選2024的個人意志，始終比黨內外支持度還要強烈，但其中考量的，不只是自己的意願，還有「侯友宜到底能不能選」的現實面問題，亦即必須隨時準備好上場備援。因為，從過去國民黨內民調來看，對於侯友宜連任成功後三個月又角逐2024，不贊成的有近半數，尤其是侯友宜的支持者。

雖然侯友宜不打算主動表態參選，但若最後被拱上檯面，勢必還要解釋清楚選擇連任又要參選總統的理由，即便獲民調支持也不可能逃避；否則，若解釋不清楚，恐怕如同四年前韓國瑜被打成「落跑市長」或「韓國瑜2.0」，負面效應甚至可能外溢全台。

侯友宜參選總統另一要考慮的因素則是目前國民黨大勝，氛圍對國民黨有利，侯在大勝氣勢下民調贏過賴；但就像當年韓國瑜民調也贏過蔡英文，不到幾個月就被翻轉。也許侯友宜的情況不會這麼戲劇化，但大環境變幻莫測，也為侯的參選添一變數。