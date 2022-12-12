誰攻2024？傳朱立倫年初曾向侯友宜暗示意願

藍營人士指出，隨著2024逼近，新北市長侯友宜（右）與國民黨主席朱立倫（左）的競合關係，也將更檯面化。（本報資料照片）

九合一選舉落幕，2024大選緊接在後，成功連任新北市長的侯友宜 ，從年初就進行輔選計畫，多次邀請國民黨 縣市長候選人到新北參訪，也積極展開全台輔選、各方拉攏，儼然成為藍營新共主。國民黨人士指出，隨著2024逼近，侯友宜與黨主席朱立倫的競合關係，也將更檯面化。

據了解，朱立倫早在今年春節期間與侯友宜會面，就曾當面暗示，若2022（九合一選舉）選得不錯，就不排除參選2024。雖然朱立倫曾承諾「目標16席、六都要過半，達不到，朱立倫下台負責」，但據透露，朱也曾私下表示，即使縣市長沒16席他也不會辭黨主席，黨內評估他將續掌黨機器與提名 機制。

至於侯友宜方面，據了解，侯「不會主動參選（2024）」，因此沒有表態參選的問題；甚至，侯友宜目前還沒有決定要不要參選，剛連任市長的他十分謹慎，一切都要等到年後才會有比較確定的動向。侯營人士更透露，除非人民、國家和黨需要侯，侯才有可能參選，不可能自行宣布參選。

國民黨人士表示，朱立倫目前低調在各縣市舉辦感恩茶會，並持續輔選嘉義市、兩席立委，黨內都理解這次勝選得來不易，靠的就是無私無我、以民眾為優先的布局及團結的氣勢；這次選舉也凸顯朱立倫堅持的親美友日和陸、提名的候選人走中道理性路線，有助於國民黨爭取中間選民的青睞。

黨內人士表示，朱立倫相較於2018年卸任新北市長隔月就成立競選總統辦公室，現對2024的態度謹慎許多，即便想參選，也會面臨內外交迫的壓力，「因為國民黨不能再輸一次」；而侯友宜能不能成為藍營共主也有待觀察，雖然民調高，但仍需增加黨內黏著度，才能團結並帶領國民黨重返執政。

儘管競合關係引發外界關注，但黨內人士強調，「對於2024，朱、侯沒有所謂競合問題」，現階段仍有三項選舉進行，黨內暫不需增添其他猜想及困擾，重點在於未來朱所領導的國民黨，仍會堅持對的路線、最強的人選，團結一致對外。