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黑白集／假瞎子摸象 綠敗選檢討「不對症」下藥

黑白集
九合一選舉民進黨大敗，蔡英文被指把責任推給地方。（本報資料照片）
九合一選舉民進黨大敗，蔡英文被指把責任推給地方。（本報資料照片）

民進黨敗選後首波檢討，針對的是「地方黨部」責任。綠委劉世芳砲轟，根本沒看到重點，這難道是黨中央刻意低調？檢討小組召集人鄭文燦則稱，大家都「暢所欲言」，對輔選和執政表現都有徹底檢討。看來，劉世芳的怒火是真的，但她的要求恐怕也是辦不到的。

鄭文燦正處於輔選失敗及學位被撤的雙漩渦中，由他負責檢討敗選，根本是理不直氣不壯。何況，他若如傳聞所言已接受蘇貞昌徵詢，即將「接任副閣揆」，那麼，他難道能檢討蔡政府中央執政失利的責任？如此一來，他只好「往下檢討」，反省地方黨部的責任，不然還能怎樣？

事實上，這也是蔡英文在敗選之夜就定下的基調。那夜，她說「中央執政很努力」，但「地方深耕及人才養成不足」；第一時間就把責任推給地方。但民進黨這次大敗，分明是中央執政挑起民怨，導致「討厭民進黨」風潮再起，才會輸得那麼徹底，與地方何干？問題是，在蔡英文「穩定政局」的軍令下，府院黨中央的責任都不能檢討，那就只好做做樣子談點皮毛給外面看吧！

民進黨很流行「不對症」下藥。例如，輸陸農漁產品被禁，就檢討對岸打壓；被指「黑金治國」，便說要修法擴大排黑條款，卻不處理中常委黃承國的問題。假瞎子摸象便是如此，知道要故意略過重點。

民進黨 蔡英文

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