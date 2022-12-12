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70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

綠派系有共識 賴清德接民進黨主席無懸念

記者蔡晉宇／台北12日電
民進黨主席補選12日起登記，黨內各派系已有共識，不會派出人選與副總統賴清德競爭。（本報資料照片）
民進黨主席補選12日起登記，黨內各派系已有共識，不會派出人選與副總統賴清德競爭。（本報資料照片）

民進黨主席補選今天開始領表、登記，至16日截止。黨內各派系已有共識，副總統賴清德成為下一任主席已無懸念，關注的焦點將會是明年1月15日的投票中，賴能拿下多少票及得票率。

親賴人士表示，賴清德7日（上周三）確診新冠肺炎，將在確診隔離出關後，擇日登記參選，具體時間仍須視快篩結果是否陽轉陰而定，包括是否要由賴本人前往中央黨部登記，也都還在評估中。

民進黨人士表示，賴清德8日正式宣布參選民進黨主席，當天黨內各派系即有默契，不會派出人選與其競爭。賴所屬的新潮流已整合內部意見，支持賴清德無異議；正國會一度有意由派系龍頭林佳龍出馬角逐黨魁，但在賴清德宣布參選後，也已打消了強碰競爭的想法；態度最為曖昧的英系，派系召集人劉櫂豪也發出了臉書指出，「相信賴副總統能承擔重任重新贏回人民的信任」。

親賴人士表示，賴清德是否本人前往登記參選黨主席，仍在最後評估中，未來若順利當選，在黨主席這個位置上，如何帶領民進黨與社會有更多面向的溝通，重新贏回民眾信任，是最重要的任務。

中廣董事長趙少康昨天在臉書表示，2022選戰過後，緊接著就是2024，民進黨現在看起來是賴清德一枝獨秀，但不要忘記賴清德是「台獨金孫、台獨代表、台獨希望」，現在為了迎合選民，改口稱「台灣是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」。

趙少康說，民進黨想獨不敢獨，「只能唬嚨（唬弄）她的支持者說台灣已經獨立」，妄想透過中華民國「借殼上市」、「移花接木」。他說，2024選戰就是戰爭與和平的選擇，絕對不讓台獨借殼上市。

賴清德 民進黨 中華民國

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