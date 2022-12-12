我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

吳怡農提松山機場遷移 澎湖綠委反對

記者蔡晉宇、潘才鉉、胡瑞玲／台北12日電
民進黨立委補選參選人吳怡農提出松山機場遷移，同黨澎湖縣立委楊曜11日表示堅決反對。（記者陳正興／攝影）
民進黨立委補選參選人吳怡農提出松山機場遷移，同黨澎湖縣立委楊曜11日表示堅決反對。（記者陳正興／攝影）

北市第三選區立委補選，民進黨參選人吳怡農拋出松山機場遷移，不但國民黨參選人王鴻薇等藍營人士有不同看法，民進黨澎湖立委楊曜昨表示，堅決反對松山機場遷移。

楊曜在臉書指出，松山是軍民合用機場，遷移松山機場不僅造成離島居民赴台交通便利性降低，對國防的影響更大。有網友留言表示，「這就要跟你們同黨的農農哥溝通了」，楊曜說，自己從國防與離島居民角度思考，吳怡農及四年前代表民進黨參選台北市長的前立委姚文智從台北都市發展立場提政見，出發點不同、論點不一樣，「吳怡農很優秀、應該可以在補選勝出，會找國防部一起和他溝通」。

台北市長當選人蔣萬安（左一），11日帶立委補選參選人王鴻薇（左二）到濱江市場拜票...
台北市長當選人蔣萬安（左一），11日帶立委補選參選人王鴻薇（左二）到濱江市場拜票。（記者許正宏／攝影）

台北市長當選人蔣萬安昨天陪王鴻薇赴濱江市場掃街拜票時表示，松山機場遷移問題關係到不止整體都市計畫，甚至有關整體國土規畫，必須要從民用、軍用、商用都市發展及在地民眾需求等各層面通盤考量，必須經過中央地方完善溝通後提出具體方案，這是個非常且相當重大的議題，不是一到選舉就倉促提出，必須嚴肅審慎面對，尤其要把松機功能效用轉換成為一座大公園，不符合民眾期待的格局。

王鴻薇說，20年來這議題一直反覆被討論，大家看到很多面向需要兼顧，現在中央政府從交通部到國防部都沒有任何規畫或可行性評估報告，如果真的要討論的話，要有具體評估跟規畫才是真正面對議題，而非讓議題變成紙上談兵。

吳怡農說，許多人都曾提此議題，他提出具體時間點，因隨著2030年桃園機場第三跑道完工才有本錢、條件提前規畫，這200多公頃土地重新規畫、周邊3000多公頃再生，可提升大台北競爭力。遷建松機符合最大公共利益，公園可供最多人使用，「蔣市長是不同意這樣的做法跟主張，還是不同意提前規畫能在2030年前做到的事情？」

機場 民進黨 國防部

上一則

謝國樑公布副市長邱佩琳 父親是國民黨已故大老邱創煥

下一則

內政部補助10萬拆除兩蔣銅像 藍綠質疑成效

延伸閱讀

同框王世堅 王鴻薇：共同目標就是讓蘇貞昌早日下台

同框王世堅 王鴻薇：共同目標就是讓蘇貞昌早日下台
賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬

賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬
避答非核家園 吳怡農嗆記者：以為跟王鴻薇發言人對話

避答非核家園 吳怡農嗆記者：以為跟王鴻薇發言人對話
王鴻薇打黑道遭到恐嚇 嫌犯在高雄被捕

王鴻薇打黑道遭到恐嚇 嫌犯在高雄被捕

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

2022-12-08 10:45
中國上周無預警禁止輸入多項台灣農漁產品及食品，國民黨主席朱立倫（中）說，執政黨遇到問題只會譴責、要求內銷，「接下來要班班吃什麼」。記者王思慧／攝影

中國擴大禁台灣食品 朱立倫酸「接下來要班班吃什麼」

2022-12-11 12:10

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起