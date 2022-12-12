吳怡農提松山機場遷移 澎湖綠委反對

民進黨立委補選參選人吳怡農提出松山機場遷移，同黨澎湖縣立委楊曜11日表示堅決反對。（記者陳正興／攝影）

北市第三選區立委補選，民進黨 參選人吳怡農拋出松山機場 遷移，不但國民黨參選人王鴻薇等藍營人士有不同看法，民進黨澎湖立委楊曜昨表示，堅決反對松山機場遷移。

楊曜在臉書指出，松山是軍民合用機場，遷移松山機場不僅造成離島居民赴台交通便利性降低，對國防的影響更大。有網友留言表示，「這就要跟你們同黨的農農哥溝通了」，楊曜說，自己從國防與離島居民角度思考，吳怡農及四年前代表民進黨參選台北市長的前立委姚文智從台北都市發展立場提政見，出發點不同、論點不一樣，「吳怡農很優秀、應該可以在補選勝出，會找國防部 一起和他溝通」。

台北市長當選人蔣萬安（左一），11日帶立委補選參選人王鴻薇（左二）到濱江市場拜票。（記者許正宏／攝影）

台北市長當選人蔣萬安昨天陪王鴻薇赴濱江市場掃街拜票時表示，松山機場遷移問題關係到不止整體都市計畫，甚至有關整體國土規畫，必須要從民用、軍用、商用都市發展及在地民眾需求等各層面通盤考量，必須經過中央地方完善溝通後提出具體方案，這是個非常且相當重大的議題，不是一到選舉就倉促提出，必須嚴肅審慎面對，尤其要把松機功能效用轉換成為一座大公園，不符合民眾期待的格局。

王鴻薇說，20年來這議題一直反覆被討論，大家看到很多面向需要兼顧，現在中央政府從交通部到國防部都沒有任何規畫或可行性評估報告，如果真的要討論的話，要有具體評估跟規畫才是真正面對議題，而非讓議題變成紙上談兵。

吳怡農說，許多人都曾提此議題，他提出具體時間點，因隨著2030年桃園機場第三跑道完工才有本錢、條件提前規畫，這200多公頃土地重新規畫、周邊3000多公頃再生，可提升大台北競爭力。遷建松機符合最大公共利益，公園可供最多人使用，「蔣市長是不同意這樣的做法跟主張，還是不同意提前規畫能在2030年前做到的事情？」