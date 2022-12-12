我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

原本準備來美探親 蔣萬安攔截 邀吳盛忠出任環保局長

記者彭宣雅／台北12日電
環保署前水保處長吳盛忠被延攬進台北市府小內閣，擔任環保局長。(本報資料照片)
環保署前水保處長吳盛忠被延攬進台北市府小內閣，擔任環保局長。(本報資料照片)

準台北市長蔣萬安今天上午公布首波「小內閣」名單，傳出環保局長為環保署前水保處長吳盛忠，吳盛忠今早接受本刊專訪證實，他說，他過去也曾擔任過郝市府的環保局長，也到過中央擔任環保署的空保處長、水保處長，接任新職，將全力以赴。

吳盛忠表示，他在去年7月15日從環保署屆齡退休，隨後遍全台走透透，一方面享受退休生活，一方面到基層環保局去看看，也參與些計畫，原本規畫明年1月到美國看孫子，但上周六蔣市長團隊與他接洽，看中他的經歷，以及中央地方經驗，同時，當初在立法院面對質詢時的應對表現，因此邀請回鍋擔任北市環保局長；他說，在蔣市長團隊做事，是很高興的事情。

他表示，他曾經是台北市前市長郝龍斌的環保局副局長、環保局長，對台北市的環保議題熟悉；而現在環保署水保處、空保處、廢管處、督察總隊等都是老朋友了，可以讓中央地方更緊密結合；能一起合作，讓首都環境更好，推動生態文明，促進社會經濟發展。

吳盛忠國立成功大學化學工程碩士，曾任環保署科長、簡任技正、北區督察大隊大隊長、副處長、環檢所所長，台北市環保局副局長、局長、環保署廢管處處長、環境督察總隊總隊長、環保學會理事、環保署空保處長、水保處長，被譽為「空保大將」。

退休

上一則

男假扮「姊姊」騙10歲女童自拍洗澡

下一則

謝國樑公布副市長邱佩琳 父親是國民黨已故大老邱創煥

延伸閱讀

蔣萬安小內閣 林奕華內定副市長 趙紹廉掌捷運局

蔣萬安小內閣 林奕華內定副市長 趙紹廉掌捷運局
黑白集／常常臨陣拉伕 國民黨不能老跑三點半

黑白集／常常臨陣拉伕 國民黨不能老跑三點半
大巨蛋卡在中央  蔣萬安拚1年內啟用

大巨蛋卡在中央  蔣萬安拚1年內啟用
偕孕妻三顧茅廬 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

偕孕妻三顧茅廬 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

2022-12-08 10:45
中國上周無預警禁止輸入多項台灣農漁產品及食品，國民黨主席朱立倫（中）說，執政黨遇到問題只會譴責、要求內銷，「接下來要班班吃什麼」。記者王思慧／攝影

中國擴大禁台灣食品 朱立倫酸「接下來要班班吃什麼」

2022-12-11 12:10

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起