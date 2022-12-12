原本準備來美探親 蔣萬安攔截 邀吳盛忠出任環保局長

環保署前水保處長吳盛忠被延攬進台北市府小內閣，擔任環保局長。(本報資料照片)

準台北市長蔣萬安今天上午公布首波「小內閣」名單，傳出環保局長為環保署前水保處長吳盛忠，吳盛忠今早接受本刊專訪證實，他說，他過去也曾擔任過郝市府的環保局長，也到過中央擔任環保署的空保處長、水保處長，接任新職，將全力以赴。

吳盛忠表示，他在去年7月15日從環保署屆齡退休 ，隨後遍全台走透透，一方面享受退休生活，一方面到基層環保局去看看，也參與些計畫，原本規畫明年1月到美國看孫子，但上周六蔣市長團隊與他接洽，看中他的經歷，以及中央地方經驗，同時，當初在立法院面對質詢時的應對表現，因此邀請回鍋擔任北市環保局長；他說，在蔣市長團隊做事，是很高興的事情。

他表示，他曾經是台北市前市長郝龍斌的環保局副局長、環保局長，對台北市的環保議題熟悉；而現在環保署水保處、空保處、廢管處、督察總隊等都是老朋友了，可以讓中央地方更緊密結合；能一起合作，讓首都環境更好，推動生態文明，促進社會經濟發展。

吳盛忠國立成功大學化學工程碩士，曾任環保署科長、簡任技正、北區督察大隊大隊長、副處長、環檢所所長，台北市環保局副局長、局長、環保署廢管處處長、環境督察總隊總隊長、環保學會理事、環保署空保處長、水保處長，被譽為「空保大將」。