新聞評論／中選會如綠側翼 台民主汙點

台灣九合一選舉投票。(美聯社)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑開票 不公，但向法院聲請證據保全及驗票均遭駁回；中選會更早就聲明開票正確，但網路流傳「唱票不亮票」視頻，卻打臉選務公正的辯詞。事實上，除了沒收確診者投票 權、開票亂象外，接下來的立委分散補選操作，中選會的諸多作為都被質疑有政治考量，不僅失去選務機關應有的公正、公平角色，更是台灣民主一大汙點。

中選會沒收確診者投票權早被質疑違憲，選前各方就疾呼中選會應思考解決之道。但中選會與疫情指揮中心只是一再跳針式回應，宣稱依法辦理選務，依傳染病防治法規定，確診者無法出門。指揮官王必勝還辯稱不是不讓確診者投票，是確診者無法出門。

確保選舉與選務的公正、公平、透明，是民主制度的重要基礎，也是中選會的核心任務，但蔡政府任內兩次全國性地方選舉的選務都出嚴重狀況。四年前的年九合一大選綁公投，發生史上首次邊開票、邊投票的選務亂象，加上開票開到深夜，被形容是台灣選舉史上最亂的一次選舉。當時的中選會主委陳英鈐在開票結束後隔天道歉請辭。

今年選前，各方早就質疑沒收確診者投票權違憲濫權，中選會與指揮中心卻始終沒有作為。選後監委申請自動調查，衛福部雖說會與中選會「一起面對」，卻特別強調「不能出去為什麼就不能投票」，這部分屬於中選會職權範圍；等於把責任全推給中選會。

民進黨 敗選檢討，除了不敢究責蔡英文總統，民主基礎的破壞、民主價值的淪喪，恐怕都是檢討的死角，中選會當然不在民進黨檢討範圍內，也許還是可以記上在狂瀾中力保民進黨選票、捍衛屏東政權有功。但選務公正是確保民主制度運作的基石，如果選務一再被質疑，行政部門任意沒收人民憲法權利，甚至連選舉時程規畫都充滿政治算計，不只中選會喪失公信力，更會葬送台灣的民主與價值。