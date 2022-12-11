蔣萬安小內閣 林奕華內定副市長 趙紹廉掌捷運局

國民黨立委林奕華。（資料照片 記者葉信菉／攝影）

台北市長當選人蔣萬安12日上午將公布小內閣第一波人事，以確定接任台北市副市長李四川所督導的局處單位為主。除了已確定的秘書長李泰興、工務局長黃一平，另據了解，台北捷運 公司董事長擬由高雄市前海洋局長趙紹廉接任，蔣團隊發言人鄭世維接任台北農產總經理，可望在下一波人事名單公布。

蔣萬安小內閣人事，兩位副市長除了李四川，另一位已內定國民黨 立委林奕華，林奕華到任時間要考慮立委補選，若是明年2月1日後就任，立委任期不足1年無須補選，若提前就任就要進行立委補選，且還有接棒人選競爭的問題。

蔣萬安12日上午發布人事，以工務系統為主。秘書長由新北市財政局長李泰興接任；去年一度爆出遭閣揆蘇貞昌私下飆罵「拔官」調職事件的交通部參事謝銘鴻，將出任北市交通局長。

北市工務局長一職由都發局長黃一平轉任，都發局長由前副局長王玉芬出任，地政局長由副秘書長陳信良轉任。

李四川擔任新北市副市長時期，趙紹廉曾任新北市交通局長、新北市捷運工程局長、新北市捷運公司董事與新北市市政顧問；趙過去也擔任過交通部高速鐵路工程局副總工程司及桃園機場發言人，資歷完整。李四川到高雄接副市長後，趙紹廉也赴高雄接海洋局長。兩人離開高雄市政府後，皆在宏國集團任職，李四川答應蔣萬安後，前腳一走，趙紹廉後腳跟進，交情可見一斑。

前議員鄭世維過去曾於2019年代表國民黨參選新北市第三選區立委補選，最後敗給民進黨立委余天。補選失利後擔任新北市果菜運銷股份有限公司副總經理，今年出任蔣萬安團隊發言人，預計將接任北農總經理。

此外，悠遊卡公司董事長擬找現任台中捷運局董事長林志盈回鍋。林志盈過去曾任悠遊卡公司總經理，這次回鍋悠遊卡公司接任董事長。林志盈過去擔任過台中市交通局首任局長、台北市交通局長；在任職悠遊卡總經理時期（時任董事長為連勝文 ）推出悠遊卡小額支付政策，幫助悠遊卡公司轉虧為盈。