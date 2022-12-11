大屋頂下／「一法四堅持」吃瓜看賴清德獻演脫逃秀

賴清德 即將獻演一場精彩的「脫逃秀」，希望他能在2024年總統大選前後演出成功。

西方巨型魔術中有一種脫逃秀。演員用鐵鍊將自己五花大綁，再加上幾個大鎖，腳鐐手銬，再將自己關進一個重重巨鎖的玻璃箱中，再將箱子沉到水裡。然後，開始脫逃，倒數計時…。

賴清德被視為不作第二人想的民進黨2024總統候選人，但他首須從他為自己量身打造的「我是務實的台獨工作者」的捆綁及枷鎖中脫逃出來。

2017年，賴清德出任行政院長，他說：「我主張台獨，在任何職務上不變。」

要當總統也不變嗎？他要不要將自己從這句渾話中脫逃出來？又如何脫逃？

當年，他說「兩岸關係是國際關係」，並反對廢除台獨黨綱，「沒有台獨黨綱，民進黨將被其他政黨取代」。這樣的用語，連李登輝、陳水扁、蔡英文 都沒說過。

但是，他又獨創「親中愛台論」。他說：「我若當選總統，不會宣布台灣獨立，不會舉辦台獨公投。」而且，自稱他的主張與李登輝的「兩國論」及陳水扁的「一邊一國」不同；李扁兩人基本上都是以台灣為核心，卻與中國一刀切。但是，他主張「親中愛台」，「不只是愛台，也是向中國伸出友誼，透過交流增進和平發展」，「中國應該要親近台灣，台灣應該要親近中國」，「一個進步的台灣，可以帶動繁榮的中國；一個穩定的中國，可以提供安全的台灣」，「中國應該扮演太陽（不是北風），給台灣溫暖」。他又說：「1911年的中華民國 已不存在，已在台灣新生。」

這一套「務實的台獨觀」，可謂「支離破碎／自相矛盾／不成系統」。問題在於：他說不清楚台獨究竟是什麼？也說不清楚中華民國究竟是什麼？

如今，賴清德開始演出他的「脫逃秀」。

上個月，帛琉歸來，被問到他的「務實的台獨工作者」是否會微調？他說，沒有微調的問題。

但是，他又說，他將延續蔡英文的「四個堅持」，「當然是如此」。似乎欲以「延續蔡英文路線」作為脫逃的出口。

然而，蔡英文的四個堅持，只是把話說到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的地步，並未說「台灣與中國互不相屬」。但是，賴清德的帛琉談話卻敞亮指出，「台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣共識」，又稱這是「台獨的現代意義」。

賴清德拒絕「微調」其「務實的台獨工作者」，卻又稱，他將延續蔡英文路線。這不啻是移花接木，強要蔡英文為他的「務實台獨／現代台獨」背書。

其實，蔡英文的「四個堅持」，從台獨看是「兩國論」，但從中華民國憲法看也可說是一種「一中各表」，甚至可視為蔡英文欲帶領民進黨演出「台獨脫逃秀」的試探，所以她未說「台灣與中國互不相屬」，只說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

但是，現在賴清德卻說「台灣不屬於中國的一部分」，不啻重申他的「兩岸關係是國際關係」，並強將「四個堅持」定位在「兩國論」。如此這般，蔡英文也許想從兩國論逃出來，賴清德卻將蔡英文又硬生生拖了回去。

好笑的是，賴清德既主張「台灣不屬於中國的一部分」、「兩岸關係是國際關係」，則他的主張與前述李登輝的「兩國論」及陳水扁的「一邊一國」又有何不同？豈不也是「一刀切」？如此，如何可能實現他的「中國親近台灣，台灣親近中國」？

這般膚淺錯亂的「務實台獨／現代台獨」，到了2024年，美國懂得欣賞嗎？中共會「給台灣溫暖」嗎？主流選民會欣然為賴清德背書嗎？

解嚴後，台獨成為糾纏台灣政治的主要議題。30多年來，台灣政治可謂就是2300萬人從台獨的騙局裡覺醒並試圖逃生的過程。實在悲慘，實在辛酸。

其實，從《台灣前途決議文》到「四不一沒有」，到「凍結台獨黨綱」等，可見民進黨也屢屢嘗試台獨的脫逃秀。蔡英文的「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」也是一種脫逃，賴清德的「務實台獨／現代台獨」則是最滑稽又矛盾的「脫逃秀」。

其實，賴清德欲以蔡英文為脫逃出口是對的。讓蔡英文為他打開出口，他再尾隨逃出。因此蔡英文必須先從「四個堅持」的「兩國論」中脫逃，轉向「一中各表」。本文認為，蔡英文的脫逃路徑是：「一法四堅持」。

亦即，設法重建一個論述：「依據中華民國憲法及台灣地區大陸地區人民關係條例處理兩岸關係，堅持…（四個堅持，略）。」

也就是將2016年總統就職演說的「兩法論」，及2022年國慶談話的「四個堅持」掛鉤聯結起來。建立一個「兩法四堅持」的體系，唯因中華民國憲法已經覆蓋了兩岸人民關係條例，所以可以簡化成「一法四堅持」。

至於九二共識，也可安排一個脫逃秀。可稱：我們對九二共識的見解，已在「一法四堅持」中有所反映。換個說法回到「一中各表」。

亦即，蔡賴兩人應當轉向「務實的中華民國工作者」，根據中華民國憲法來解釋「四個堅持」與「九二共識」。

九合一後的情勢顯示，民進黨「對內，民主自由，廉能治理」及「對外，國家安全，捍衛台灣」的兩大「台灣價值」均告解構破滅，關鍵則在國家認同及兩岸關係。

民進黨用台獨綁架了台灣，並用台獨作繭自縛。因此，台灣欲得救贖，民進黨必須先從台獨演出脫逃秀，台灣始可能從台獨的綁架下脫身。如今，蔡英文必須先脫逃，賴清德始能脫逃。賴清德勿再愈描愈黑、愈陷愈深，更不要拖蔡英文下水。

九合一選舉，當然與兩岸情勢有關。選後，民進黨內出現的第一個政策思考竟然是義務役延長案是否要繼續推動？推動，「票投民進黨，青年上戰場」。不推動，「抗中保台」成了笑話。

兵役問題與兩岸問題有關，兩岸問題與台獨有關。民進黨用台獨將國家認同及兩岸關係玩弄至此地步，賴清德難道還要青年延長兵役，為捍衛他繼續做一個「務實的台獨工作者」而戰？

那麼，台灣究竟是為台灣而戰？或是為賴清德個人的這一句渾話而戰？

倒數計時。賴清德如果2024參與大選卻不能從「務實的台獨工作者」成功脫逃，「綠倒小夜曲」勢將成為膾炙人口的選戰歌曲。

確診，祝賴副總統早日康復。