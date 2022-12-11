「祝福」賴神選黨魁 解讀小英弦外之音

副總統賴清德確診閉關隔天就在臉書以191字簡潔宣布向總統報告參選黨主席；蔡英文總統透過總統府發言人表達141字獻上「祝福」。(本聯資料照片)

副總統賴清德 參選民進黨 主席的起手式很特別，確診閉關隔天就在臉書以191字簡潔宣布向總統報告參選黨主席；蔡英文 總統的回應也很微妙，她僅透過總統府發言人表達141字獻上「祝福」，比賴更簡短有力。

兩人貌似禮尚往來，一來一往暗藏機鋒，「賴神」變省字一哥，因為已箭在弦上，「小英」則化身省話一姐，連臉書都對賴參選隻字不提。行政院長蘇貞昌送給賴7字：「有利有弊要深思」，一切盡在不言中。

賴清德8日先透過臉書宣布，他已向總統報告，決定參與民進黨主席補選。總統府發言人張惇涵當天回應表示，「日前，總統有找賴副總統商談選後政經局勢，而副總統有致電總統，向總統表達他參選民進黨主席的意願。總統表達祝福之意。總統並向副總統表達，她既然已經不兼任黨主席，對於黨務她不會主導，但只要對民進黨好的事，她會協助。而民進黨是執政黨，執政團隊要團結一致，更努力做事回應人民期待，是當前要務。」

「蔡賴配」被外界視為經過算計的政治組合，兩人曾是2019年黨內總統初選競爭者，當年英系痛斥賴清德參選總統是「突襲」，賴清德也公開回嗆「請蔡英文總統要求她的網軍停止攻擊我」，兩派形同水火，心結難解；初選結束後，兩人的齟齬不了了之，最後還搭檔參選2020總統大選拿下817萬高票。

賴清德擔任副手兩年多，不僅多次代表蔡英文總統出使國外，在國內也並肩經歷大小戰役，就算沒有功勞也有苦勞。前總統陳水扁卸任時曾賜予副手呂秀蓮「最佳輔佐」四字，但如今賴清德徐圖大位，蔡總統不要說溢美之詞，甚至看不見一句肯定、稱讚，或許蔡想在請辭黨魁後，保持中立高度。

不過，九合一大選期間，蔡英文以總統之姿幫所有民進黨籍候選人拉票，極盡誇讚之能事，無視國家元首行政中立的質疑；如今賴清德在黨內逐漸定於一尊，連桃園市長鄭文燦都不諱言，「黨主席補選只會有賴清德一組候選人」，蔡英文也僅吝於給予「祝福」，所謂交淺不言深，令人玩味。

除了簡短祝福，蔡英文還特別強調，「既然已經不兼任黨主席，她不會主導黨務」。賴清德下周登記參選黨主席後，接下來12月18日嘉義市長選舉、明年1月8日台北市立委補選無疑是「賴準主席」的輔選責任額，因為「蔡前主席」已經聲明不主導黨務；如果連勝當然是賴清德上任前的好采頭，如果連敗雖可推給「前朝」，畢竟民進黨明年1月15日才改選新任黨魁，但一來再挫民進黨士氣，賴輔選失靈也會被記上一筆。

黨務最棘手的問題是，民進黨最大尾的「黑道中常委」。過去在台南市長任內，「賴市長」曾抵制當時議長李全教，創下232天不進議會備詢的紀錄；如今面對英系中常委黃承國的黑道質疑，各界都等著看，「賴主席」會採取什麼霹靂手段嗎？

對於賴拚黨魁，蔡總統特別強調，「民進黨是執政黨，執政團隊要團結一致」。弦外之音是，執政團隊是總統領政、不是以黨領政，老大是蔡總統、不是賴主席，就算賴清德日後要拚總統，那也是2024的事，現在要做事還是要靠行政團隊；換言之，賴系可以入主選舉機器，但英系不可能放掉行政權。只要是對民進黨好的事，蔡總統表示會協助，但若是對民進黨「不好的事」，蔡英文沒有說明，似乎埋了一個伏筆。

難怪蘇貞昌對賴選黨魁總結一句「有利有弊」，只能意會，難以言傳。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）