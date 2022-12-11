觀察站／沒了首都市長光環 柯文哲還能撐到2024？

台灣民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

民眾黨昨天舉行黨主席選舉，同額選舉的柯文哲 連任黨魁，不過，有志競逐2024總統大位的柯文哲如何爭取鎂光燈，是他月底卸任台北市長後的重要課題。

柯文哲即將在年底失去首都市長的光環，他只剩下民眾黨主席的虛銜，如何延續政治能量以支撐總統夢？

政治人物的起落常見，但即將卸任的政治人物能否延續影響力，與他的人馬能占住什麼位置、取得多少資源有關。

民眾黨人士都很清楚，新竹市府的規模，無法與直轄市相比，何況高虹安那裡的「股分」，鴻海 創辦人郭台銘 的比率遠超過柯文哲，且從高虹安在勝選之夜演說內容來看，她先謝過郭台銘、聯電榮譽副董事長宣明智，之後才是柯文哲，這部分想必柯文哲也有自知之明。

柯文哲原先盤算，延續台北市白色執政是上策，各縣市議員當選人數跨過成立黨團門檻是中策，僅攻克新竹市長寶座為下策。如果能在台北市、新北市、台中市等議會成立黨團，就能實現民眾黨政治主張，並且延續柯文哲的政治聲量。

而且，一旦柯文哲正式參選總統，這些最接近基層的市議員將是角逐大位的助力。只可惜，計畫不敵現實環境，這些目標沒有達成。

失去基層的民眾黨，困境仍待突破，如今，即使成功連任民眾黨主席，但這個位置對柯文哲來說，只是最根本的一環，再也不是首都市長柯文哲，要怎樣持盈保泰，架設政治舞台緊抓鎂光燈，保持他在政壇上的熱度，才是眼前最重要的事。