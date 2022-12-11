嘉義市長選前拚戰 藍9縣市長合體 綠卓榮泰站台

國民黨主席朱立倫（前）及9名黨籍縣市長當選人，昨天為嘉義市長黃敏惠（二排中）站台。(記者林伯驊／攝影)

嘉義市長選前黃金周末，國民黨侯友宜、盧秀燕等9名縣市長當選人合體，推薦拚連任的市長黃敏惠，民進黨 李俊俋由前主席卓榮泰等人站台催投票 率，反酸不會用藍營這種排山倒海方式站台助選；昨5名候選人進行政見發表會，藍綠持續為市政議題攻防，黃敏惠說落實10大旗艦計畫，李俊俋提出「三心二箭」政策。

昨晚2000人擠爆中正公園，藍營包括六都市長當選人，另有謝國樑、楊文科、王惠美、許淑華等縣市長當選人都來站台，一致認同黃敏惠治理城市第一名，像媽媽把市民當孩子照顧，盼她當選，國民黨縣市長有很好交流機會，突破民進黨執政困境，朱立倫與縣市長齊為黃敏惠喊「凍蒜」。

朱立倫說，嘉義市是民主聖地，這場選戰12月18日投票，大家要以最危險、緊張的心情催出每一票，也知道民進黨會傾全國、全黨之力想拚贏這場選舉，全國都在看施政得第一名的市長，能否得到大家的選票？也在看民進黨各種奧步想贏的手段，「黃敏惠當選，才是台灣民主的勝利」。

李俊俋於九華山地藏庵廣場造勢，近千人湧入，卓榮泰、民進黨副秘書長林飛帆、立委王美惠及議員等人出席。林飛帆說，李俊俋過去做出許多改變嘉義的政績，支持他一起讓嘉義不一樣，這場延長加賽需要大家一來為李俊俋加油。

昨早嘉義公辦政見會，黃敏惠細數政績，表示4年來拚經濟，連兩年施政滿意度全國第一等民調肯定，未來打造嘉市成為新都心，首要「開路」，並先做輕軌，西區1227公頃做新市鎮，當鄰近產業的生活圈，還要規畫樂齡勇壯城、替大學爭取醫學 院，提升醫療到醫學中心品質。

李俊俋指出，老人照顧、長照、交通、淹水等問題沒解決，要面對問題才能解決問題，自己有中央、地方等資歷經驗，提出「三心二箭」政見，補助65歲以上老人裝假牙、75歲以上每年健檢等，「黃敏惠市長不做就由李俊俋來做」。