查議員選舉涉賄看顏色？綠僅3件 藍、無黨40件

選舉期間候選人出席餐會究竟是否構成賄選，實務上已有不少無罪判決。(本報資料照片)

九合一選舉落幕，檢警調今年至11月底共受理6000多件選舉案件，從檢警調此次選舉期間公布的執法行動，縣市議員遭啟動偵查至少55件，本報系聯合報深入追蹤分析涉案者背景，發現無黨籍及國民黨 籍就超過6成有40件，民進黨 的議員候選人全台只有3件被查；此外，不少賄選案件查辦的是餐會、檢方首度祭出反滲透法，查緝手法與標準都引起不少質疑。

根據最高檢察署截至11月30日的統計，本次選舉全台受理的選舉案件共6186件，其中以村里長2618件、鄉鎮市民代表1010件，數量最多；縣市議員有785件、直轄市議員有651件，縣市長總計有493件。

根據檢方新聞稿內容，偵辦賄選態樣除現金買票，送禮、餐會、幽靈人口等都是查緝重點，今年買票價碼從每票500元（台幣，下同，約16美元）到最高上萬元都有。不過，在大型餐會上主張支持特定候選人是否構成賄選，早已爭議多年，過去幾年查賄多改以現金買票為主。

分析在選舉期間對縣市長候選人與縣市議員的偵辦行動，縣市長部分只有新竹地檢署起訴一名無黨籍候選人，多數縣市藍、綠雖都有候選人被告發涉賄選案件，但選舉期間並未見大動作偵辦。

縣市議員部分，全台至少55件縣、市議員涉賄選案件遭搜索、約談，其中無黨籍22件、國民黨18件，民進黨只有3件，民眾黨2件、新黨1件，另有9件身分不明；但各地檢署發布訊息標準不一。

若以縣市來看，南投、高雄、新竹、苗栗、花蓮查緝最多議員賄選案。南投與苗栗都是這次被執政黨點名要終結黑金的重點指標，南投七件跟議員有關的賄選案件，四件是國民黨籍候選人、三件是無黨籍。苗栗、花蓮都有五件縣議員涉賄選的案件，一人是國民黨籍，四人是無黨籍。新竹縣市與高雄市都有六件議員涉賄案件，涉案者黨派類似。兩地都各有一件民進黨、民眾黨候選人，各兩件國民黨候選人被查辦。

「綠營絕對沒有買得比較少，也不是技術比較高超，而是檢調系統已向綠營無限靠攏！」高雄一位不願具名的市議員表示，早期藍營買票風氣盛，後來失去執政權後，執政黨查賄都緊盯藍營，早就撼動原有樁腳系統。但綠營的特性是敢相挺，「查藍營於公於私都是立功」。

他表示，高雄這次賄選仍多在偏鄉，常是里長、市議員、市長包裹買票，但檢調令人感覺是對綠營容易輕輕放下，對藍營查賄則大鳴大放。

基層警方表示，賄選情資都控制在檢方，「上面交代查什麼就查什麼，人帶回來或現場搜到什麼事證，才知當事人有何賄選行為」。

參與查賄的員警說，藍綠陣營候選人都有贈禮等疑似賄選行為，但檢方發動偵蒐行動，應不至於有藍綠之分。