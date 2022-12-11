蔡賴共治？綠憂「兩個太陽」齟齬難免

副總統賴清德（左）接掌民進黨黨權幾乎成定局，未來如何與總統蔡英文（右）互動，引發各種聯想。(本報資料照片)

民進黨 主席補選將在明天開始登記，副總統賴清德 接掌黨權幾乎成定局，民進黨接下來將會進入黨政二軌分離時代。賴清德與蔡英文總統之間，會是和諧的「蔡賴共治」或是形成綠營「兩個太陽」，政壇高度關注。親賴人士表示，賴清德「尊英」會是基本態度，外界所想像的鬥爭情節，都不會發生；但綠營人士認為，至少在一些情境下，蔡賴關係仍會高度緊張。

親賴人士表示，賴清德就任副總統以來，一直都是走「尊英」路線，現在正值民進黨低潮期間，團結都來不及，不會有「兩個太陽」情況出現，賴接掌黨權後，首重更大程度地與社會對話，帶領民進黨贏回民眾信任，與蔡總統目標一致。

另有綠營人士指出，民進黨中常會向來有行政院政務委員列席的慣例，不僅會中要報告近期施政要點，在蔡總統兼任黨主席時代，中常委若對政策有建言，在常會和蔡總統反映後，蔡也多是轉交給政委將意見帶回研議。未來由賴清德主持中常會，勢必無可避免地仍會觸及到對現行政策的態度，並非含糊其辭就能過關。

該人士也說，蔡總統每周三固定與行政院長蘇貞昌會有個碰面，針對國政議題交換意見，賴清德多也會以副總統身分在場；未來賴多了民進黨主席這個身分，不再只是單純副總統，話語權只會更大不會更小，蔡賴如何共事，考驗兩人智慧。有民進黨立委表示，民進黨沒有以黨領政的傳統，但賴清德在黨機器這端，仍和政院端施政會有所重疊，正是會產生火花之處。

黨內人士舉例，若遇上進口萊豬等高度爭議法案，蔡總統與內閣團隊要在立院強推闖關，但手握黨紀的卻是賴清德，連同目前民進黨中評會主委賴瑞隆派系屬性也是親賴，「賴主席是否會強壓黨籍立委投票 ，與民意為敵，就有很大問號」。