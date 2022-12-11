個人光環難轉移…柯文哲連任黨魁 民眾黨還是一人黨

台北市長柯文哲卸任後，如何以陽春的民眾黨主席身分維持政治能量，將是他的重要課題。（本報資料照片）

民眾黨昨天舉辦創黨以來首次黨主席選舉，採取線上投票 ，除了選出黨主席外，同時進行黨代表改選，共有4294名黨員參與投票，柯文哲 最後獲得3780票，順利連任黨主席。

柯文哲透過民眾黨臉書 表示，攘外必先安內，面對問題是解決問題的第一步，連任首件要務就是逐一舉行座談會，傾聽包含立院黨團、黨代表、各縣市黨部的聲音，集結眾人力量才能健全組織，使民眾黨走得更穩更遠。

由柯文哲、民眾黨前立委蔡壁如等人籌組的民眾黨，2019年創立至今僅三年多，創黨當時直接推舉柯文哲擔任黨主席。九合一選舉剛落幕，民眾黨雖選上一席縣市長、14席議員，但被認為不如預期，雖然歷經檢討及退黨潮，仍不影響柯文哲尋求黨主席連任之路。

民眾黨創立以來，普遍被外界認為是柯文哲的一人政黨，歷經幾次選舉後，觀察發現柯文哲個人光環，無法轉移給黨籍或支持的候選人，即便黨內有不同聲浪，仍然難撼動柯文哲在民眾黨的地位，因此民眾黨主席選舉僅柯文哲同額競選。

柯文哲表示，過去民眾黨內部有許多紛擾，自己要負最大責任，為了做好台北市政，留給黨務的時間不夠多，未來將致力「健全內部組織」、「加強社會連結」、「人才培訓」三方向，以成為執政黨為目標。

柯文哲說，歷經這次九合一選舉，了解政治素人要在選戰中脫穎而出並不容易，但已看到超越藍綠的可能，未來將誓言建立完整的人才訓練、考核機制，用理性、務實的前瞻思維，幫民眾解決問題。