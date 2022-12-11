綠委轟敗選檢討沒重點 蘇回賴著不走：總統交代穩政局

被嗆「賴著不走」，行政院長蘇貞昌回應稱「總統交代要穩定政局」。（記者曾吉松／攝影）

民進黨 在九合一大選挫敗，檢討小組召集人鄭文燦前天邀集各縣市黨部主委召開檢討會議，但民進黨立委劉世芳昨天認為檢討報告沒有重點，她進一步提出敗選四大關鍵因素，包括政務官沒有協助輔選、該開出的投票 率未開出來，大小綠黨選前無法有效溝通，以及縣市長候選人選擇性幫小鴨。

由於民進黨台北市議員王世堅連日來要求行政院長蘇貞昌下台負責，劉世芳昨天也將敗選癥結點指向政務官未輔選，也讓內閣承受著改組的沉重壓力。

蘇貞昌近來密集會見即將卸任的黨籍市長，是否為內閣改組展開布局，蘇貞昌說，他平常和不分黨籍縣市長都有互動，有些縣市長即將卸任，對表現優秀的黨籍縣市長，他要表示肯定和感謝，並且關心他們現在狀況和未來規畫。

至於副總統賴清德 宣布參選民進黨主席，蘇貞昌日前善意提醒「有利有弊要深思」，王世堅反批「賴著不走全是弊」，要求蘇貞昌「揮揮衣袖瀟灑下台」。蘇貞昌回應說，「總統交代要穩定政局、開創新局，都會依總統指示進行」。

民進黨第一波檢討報告是針對地方黨部，劉世芳說，令人意外地，沒有看到重點，這是中央黨部刻意的低調安排嗎？

劉世芳說，地方縣市黨部主委有民意、黨意基礎，有話都會直說，不會到中央黨部摸摸頭，大家嘆氣一下，就說繼續往前走。

劉世芳質疑，有沒有主委提醒中央黨部，政務官未協助輔選，放任賄選案件頻傳，藉由開上看台幣50至100億元（約1.63億至3.26億美元）規模的賭盤、賽鴿或是大型廟會陣頭，掩蓋買票真相而影響選舉結果，是否親綠人士大量參與？也因此綠營選票流失。

劉世芳說，以往南票北補的現象，隨著重北輕南的大量輔選而選情冷，應該開出的投票率沒有開岀來？另外，還有大小綠黨選前都無法有效溝通，最後兩敗俱傷以及縣市長候選人選擇性幫小鴨，以上的問題，算不算茶壺內風暴？鄭文燦說，黨部主委檢討會，大家暢所欲言，從輔選、競選的議題攻防，以及執政表現等，都有徹底檢討。

至於蘇貞昌是否徵詢接任行政院副院長，鄭文燦回應說「沒有」。