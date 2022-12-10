具名提敗選建言？綠委擔心自己「被引蛇出洞」

民進黨立委高嘉瑜。（記者陳正興／攝影）

縣市長選戰大敗，民進黨 由中常委鄭文燦成立大選檢討小組，昨天邀集各縣市黨部主委，召開首次檢討會，針對執政成果、議題攻防等表達意見。不過，民進黨立院黨團曾在12月5日以最速件發函請黨籍立委在昨天以前提出書面建言，黨團彙整後送檢討小組參酌，引發黨內議論，要求具名回覆，是否在「引蛇出洞」、清算異己？

鄭文燦說，昨日的檢討會地方黨部幾乎全數出席，針對執政成果、議題攻防、網路訊息、輔選策略、選區經營及提名 過程，提出具體建議。他指出，「因為各種不同因素的綜合影響」，導致過去較支持民進黨的選民，在投票 意願、傾向、候選人選擇有變化，包含投票率下降，使整體的得票數不理想，未來都將納為參考。

不過，檢討會前黨內才傳出紛爭。黨內人士說，這次廣納建言的方式，是發函要求具名回覆，「黨團真的期待能透過這個方式得到建言嗎？」用這種方式，反而顯得不太用心，容易讓人聯想是不是想引蛇出洞的「陽謀」。

民進黨四年前九合一選舉也大敗，蔡英文請辭黨主席，仍私下邀請黨內立委餐敘檢討敗選原因，當時暫代黨主席的基隆市長林右昌表示，人民已經讓民進黨執政兩次，「人民不欠民進黨了」。林的發言被認為誠懇謙卑，暫時止住社會對民進黨的檢討聲浪。

後來卓榮泰以黨主席身分總結包括「一例一休」修法爭議、軍公教年金改革未妥善溝通、空汙防治汰除老車加重車主負擔、菸捐修法增加吸菸民眾負擔、同婚議題爭議等五大敗選原因。

黨內人士說，當時檢討敗選原因，基本上是「大人們」的事，就算有找立委談話，也都遵循小眾、閉門方式，在林右昌初結、卓榮泰完成敗選檢討後，全黨團結向前走。

民進黨北市議員王世堅日前呼籲蘇揆下台，民進黨立委高嘉瑜直指戰犯是側翼，立委何志偉則說黨中央核心染黑，劍指英系中常委黃承國。黨內人士說，看看他們公開具名檢討敗選後，現在面臨什麼處境，黨團辦公室彙整立委建言要送交檢討小組參酌，誰又知道中間經手的人又會如何運用這些材料？黃承國、英系肯定是敗選原因之一，但誰敢說真話？