賴清德應會選總統 藍委：台灣要選個澤倫斯基？

郭台銘（右）與朱立倫（左）2024年是否出馬選總統，引發外界各種猜測。(本報資料照片)

副總統賴清德 表態參選民進黨 黨主席，國民黨立委費鴻泰回應媒體提問表示，賴清德應該會順利當選，且對賴清德接下來選總統在民進黨內的提名 「一定會很順暢」，而2024年總統選舉是要戰爭或和平的選舉，大家要思考是要選「台灣的澤倫斯基（烏克蘭總統）」，或是帶給台灣和平繁榮進步的總統。

費鴻泰也表示，曾和賴清德在立院共事一任半立委，但大家忘不了的是賴清德在當行政院長時，在議場內稱自己是務實的台獨工作者。

費鴻泰指出，而2024年是要戰爭或和平的一個選舉，這次選舉已經有人說「票投民進黨、青年上戰場」，民進黨現在又對原本要推的兵役延長游移不定，這些問題都是結合一起的。費鴻泰說，所以2024要「選賴清德或不是賴清德」，大家要問問自己，要選台灣的澤倫斯基，或是帶給台灣和平繁榮進步的總統。

綠委研判郭台銘參選2024可能性低

另外，民進黨立委許智傑昨日表示，民進黨2024沒有樂觀的本錢，也不期待鐘擺效應。

許智傑說，國民黨主席朱立倫過去雖被嘲諷是「邊緣倫」，但這次九合一選舉大勝，握有黨機器，若掌握提名機制，很可能量身打造制度，由朱自己出馬角逐。

許智傑表示，鴻海集團創辦人郭台銘上屆總統初選失利後就淡出政壇，子弟兵高虹安競選新竹市長也未露面輔選，研判郭參選2024總統可能性低；但若真的出馬角逐，可能吸引中間和年輕選票，對民進黨不利。