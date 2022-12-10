我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

賴清德應會選總統 藍委：台灣要選個澤倫斯基？

記者程遠述、歐陽良盈／台北10日電
郭台銘（右）與朱立倫（左）2024年是否出馬選總統，引發外界各種猜測。(本報資料照片)
郭台銘（右）與朱立倫（左）2024年是否出馬選總統，引發外界各種猜測。(本報資料照片)

副總統賴清德表態參選民進黨黨主席，國民黨立委費鴻泰回應媒體提問表示，賴清德應該會順利當選，且對賴清德接下來選總統在民進黨內的提名「一定會很順暢」，而2024年總統選舉是要戰爭或和平的選舉，大家要思考是要選「台灣的澤倫斯基（烏克蘭總統）」，或是帶給台灣和平繁榮進步的總統。

費鴻泰也表示，曾和賴清德在立院共事一任半立委，但大家忘不了的是賴清德在當行政院長時，在議場內稱自己是務實的台獨工作者。

費鴻泰指出，而2024年是要戰爭或和平的一個選舉，這次選舉已經有人說「票投民進黨、青年上戰場」，民進黨現在又對原本要推的兵役延長游移不定，這些問題都是結合一起的。費鴻泰說，所以2024要「選賴清德或不是賴清德」，大家要問問自己，要選台灣的澤倫斯基，或是帶給台灣和平繁榮進步的總統。

綠委研判郭台銘參選2024可能性低

另外，民進黨立委許智傑昨日表示，民進黨2024沒有樂觀的本錢，也不期待鐘擺效應。

許智傑說，國民黨主席朱立倫過去雖被嘲諷是「邊緣倫」，但這次九合一選舉大勝，握有黨機器，若掌握提名機制，很可能量身打造制度，由朱自己出馬角逐。

許智傑表示，鴻海集團創辦人郭台銘上屆總統初選失利後就淡出政壇，子弟兵高虹安競選新竹市長也未露面輔選，研判郭參選2024總統可能性低；但若真的出馬角逐，可能吸引中間和年輕選票，對民進黨不利。

許智傑認為，新北市長侯友宜累積的支持度高，狂吸本土派選票，但國民黨很難提名非外省籍總統候選人，深藍也對侯不信任，加上從核四公投、跟韓國瑜切割等事件，都可能是侯的罩門。許智傑指出，侯剛當選新北市長，如果落跑參選總統，恐成韓國瑜2.0。

郭台銘（右）與朱立倫（左）2024年是否出馬選總統，引發外界各種猜測。(本報資料...
郭台銘（右）與朱立倫（左）2024年是否出馬選總統，引發外界各種猜測。(本報資料照片)

賴清德 民進黨 提名

上一則

賴清德選黨魁 蘇貞昌提醒：有利有弊要深思

下一則

水產後…陸再禁台啤、金門高粱 台商：聽說下周禁更多

延伸閱讀

澤倫斯基結合力量及脆弱 烏克蘭成「堅韌」代名詞

澤倫斯基結合力量及脆弱 烏克蘭成「堅韌」代名詞
賴清德參選民進黨主席 斬派系暗箭

賴清德參選民進黨主席 斬派系暗箭
新聞評論／黨魁唾手可得 賴清德總統路依然荊棘滿布

新聞評論／黨魁唾手可得 賴清德總統路依然荊棘滿布
賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬

賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞