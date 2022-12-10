賴清德應會選總統 藍委：台灣要選個澤倫斯基？
副總統賴清德表態參選民進黨黨主席，國民黨立委費鴻泰回應媒體提問表示，賴清德應該會順利當選，且對賴清德接下來選總統在民進黨內的提名「一定會很順暢」，而2024年總統選舉是要戰爭或和平的選舉，大家要思考是要選「台灣的澤倫斯基（烏克蘭總統）」，或是帶給台灣和平繁榮進步的總統。
費鴻泰也表示，曾和賴清德在立院共事一任半立委，但大家忘不了的是賴清德在當行政院長時，在議場內稱自己是務實的台獨工作者。
費鴻泰指出，而2024年是要戰爭或和平的一個選舉，這次選舉已經有人說「票投民進黨、青年上戰場」，民進黨現在又對原本要推的兵役延長游移不定，這些問題都是結合一起的。費鴻泰說，所以2024要「選賴清德或不是賴清德」，大家要問問自己，要選台灣的澤倫斯基，或是帶給台灣和平繁榮進步的總統。
綠委研判郭台銘參選2024可能性低
另外，民進黨立委許智傑昨日表示，民進黨2024沒有樂觀的本錢，也不期待鐘擺效應。
許智傑說，國民黨主席朱立倫過去雖被嘲諷是「邊緣倫」，但這次九合一選舉大勝，握有黨機器，若掌握提名機制，很可能量身打造制度，由朱自己出馬角逐。
許智傑表示，鴻海集團創辦人郭台銘上屆總統初選失利後就淡出政壇，子弟兵高虹安競選新竹市長也未露面輔選，研判郭參選2024總統可能性低；但若真的出馬角逐，可能吸引中間和年輕選票，對民進黨不利。
許智傑認為，新北市長侯友宜累積的支持度高，狂吸本土派選票，但國民黨很難提名非外省籍總統候選人，深藍也對侯不信任，加上從核四公投、跟韓國瑜切割等事件，都可能是侯的罩門。許智傑指出，侯剛當選新北市長，如果落跑參選總統，恐成韓國瑜2.0。
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