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新聞眼／誰利誰弊？戀權院長話中有話

記者蔡晉宇
民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌被點名應下台負責。圖為拿著球桿的蘇貞昌。（本報資料照片）
民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌被點名應下台負責。圖為拿著球桿的蘇貞昌。（本報資料照片）

蘇貞昌有一句最廣為人知的名言，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看」，但九合一選舉大敗後，內閣團隊施政讓人民無感早已成為千夫所指，至今卻未見蘇貞昌有想下台跡象；還在為權力拚搏的表現看來，到了公職生涯尾聲的人生劇本，蘇還是想自己寫。

民進黨九合一大選潰敗，所表達出的重要意義之一，即是民眾對近年來的施政，給出不及格的期中成績單。身為內閣之首要負起政治責任，這樣的道理，蘇貞昌不會不懂；但從近日蘇公開受訪內容，或政院釋出的新聞訊息，就可看出蘇仍是那個不可一世的霸道院長。

相比蘇貞昌回應日前和鄭文燦見面，以「特別謝謝」、「肯定、感謝、關心」等用詞形容見面過程；提起賴清德選黨主席，則以「要聽我的意見」、「有利有弊要深思」描述，在蔡蘇結盟的此刻，格外話中有話。

蘇貞昌不願下台，要緊抓的浮木正是任命他的蔡英文總統。當初2019年初蘇上任，兩人從原先不被看好的蔡蘇關係，逐漸發展出了一套「魚幫水、水幫魚」各取所需的蔡蘇體系；如今蔡英文面臨敗選後可能的跛腳危機，命運再次促使兩人緊密結合穩固權位。

蘇貞昌評論賴清德選黨主席有利有弊，自己又霸著行政院長位置，又何嘗不是有利有弊。當黨內對蘇逐漸採「隱性逼宮」，對外也難再帶來新氣象。此時的蘇貞昌，若戀棧權力，對黨內中生代接班卻有弊無利，對社會觀感增加仇恨值。利，也只剩對派系與個人有利。

賴清德 蔡英文 民進黨

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