我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

賴清德選黨魁 蘇貞昌提醒：有利有弊要深思

台灣新聞組／台北10日電
行政院長蘇貞昌（左）9日說，他曾在賴清德(右)宣布參選民進黨主席前，善意提醒「有利有弊要深思」。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌（左）9日說，他曾在賴清德(右)宣布參選民進黨主席前，善意提醒「有利有弊要深思」。(本報資料照片)

副總統賴清德前天宣布參選民進黨主席，行政院長蘇貞昌昨說，他曾在賴宣布參選前，善意提醒，「有利有弊要深思」；遭民進黨台北市議員王世堅反批，「賴著不走全是弊」，要求蘇瀟灑下台。黨內解讀，民進黨內對黨魁人選凝聚共識後，對選後新布局的目光，也轉向閣揆是否異動。

賴清德前天中午宣布選黨主席。蘇貞昌昨說，賴清德有打電話給他，他也善意提醒「有利有弊要深思」，但賴已提前表態明志，在黨的此時此刻承擔，他特別給予祝福和支持，希望能一起團結前進，讓黨更符合人民的期待，創造更好的成績。

王世堅促蘇貞昌下台「順便帶走那根球桿」

王世堅受訪卻隔空喊話說，社會的要求很清楚，責任政治，蘇應該很瀟灑的揮揮手，不帶走一片雲彩，「但順便帶走那根撞球桿」。他說，蔡總統在選後請辭，蘇卻只講一句「口頭辭了被挽留」，他質疑，「想走，誰也留不住；想賴，誰也趕不走」，現在走是功成身退、留名青史，不走是留下惡名，四面楚歌。

賴清德宣布參選民進黨主席後，黨內各派系普遍共識賴當選機率高。黨政人士分析，高層目前仍傾向蘇貞昌留任，確切決定仍須視明年1月內閣改組當時的黨內外壓力而定。行政院長是否異動，將成大選年黨政新戰鬥內閣如何成形的關鍵。若蘇貞昌續任，蔡總統手上夠分量的位置就只剩下行政院副院長與總統府秘書長，在沒人想接下更偏向虛位職的府秘情況下，民進黨中生代接班勢必出現卡關。

近來政壇也傳出黨內醞釀由前副總統陳建仁或國安會秘書長顧立雄組閣消息。派系人士表示，兩人都是可接受人選，也可見民進黨將進入「英賴共治」時代，黨由賴清德主導後，政院勢必成為英蘇系最後防線，蘇貞昌在閣揆保衛戰時，勢必要與英系分享更多資源，「縱使留任，也無法像過去攬權獨斷」。

該人士說，若顧立雄出馬組閣，國安會秘書長空缺將會是更好運用的位置。鄭文燦接行政院副院長、林佳龍接國安會秘書長，也會是一個符合綜合性考量的選項之一。

至於內閣布局，知情人士表示，日前曾傳屏東縣長潘孟安入閣，或接黨秘書長，但潘孟安近期公務行程訪日前夕，蔡總統曾提出入閣徵求，潘已婉拒；未來不會入閣，也不會接任黨秘書長。

蔡總統近期也朝入閣方向徵詢基隆市長林右昌，據了解，林對接任交通部長意願高，也向總統表達正面回應。

民進黨 賴清德

上一則

水產被禁／大陸註冊新規通報1年 台灣官方無作為

下一則

賴清德應會選總統 藍委：台灣要選個澤倫斯基？

延伸閱讀

賴清德參選民進黨主席 斬派系暗箭

賴清德參選民進黨主席 斬派系暗箭
新聞評論／黨魁唾手可得 賴清德總統路依然荊棘滿布

新聞評論／黨魁唾手可得 賴清德總統路依然荊棘滿布
新聞眼／賴時代提前到 蔡英文守府院防跛腳

新聞眼／賴時代提前到 蔡英文守府院防跛腳
賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬

賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞