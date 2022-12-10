賴清德選黨魁 蘇貞昌提醒：有利有弊要深思

行政院長蘇貞昌（左）9日說，他曾在賴清德(右)宣布參選民進黨主席前，善意提醒「有利有弊要深思」。(本報資料照片)

副總統賴清德 前天宣布參選民進黨 主席，行政院長蘇貞昌昨說，他曾在賴宣布參選前，善意提醒，「有利有弊要深思」；遭民進黨台北市議員王世堅反批，「賴著不走全是弊」，要求蘇瀟灑下台。黨內解讀，民進黨內對黨魁人選凝聚共識後，對選後新布局的目光，也轉向閣揆是否異動。

賴清德前天中午宣布選黨主席。蘇貞昌昨說，賴清德有打電話給他，他也善意提醒「有利有弊要深思」，但賴已提前表態明志，在黨的此時此刻承擔，他特別給予祝福和支持，希望能一起團結前進，讓黨更符合人民的期待，創造更好的成績。

王世堅促蘇貞昌下台「順便帶走那根球桿」

王世堅受訪卻隔空喊話說，社會的要求很清楚，責任政治，蘇應該很瀟灑的揮揮手，不帶走一片雲彩，「但順便帶走那根撞球桿」。他說，蔡總統在選後請辭，蘇卻只講一句「口頭辭了被挽留」，他質疑，「想走，誰也留不住；想賴，誰也趕不走」，現在走是功成身退、留名青史，不走是留下惡名，四面楚歌。

賴清德宣布參選民進黨主席後，黨內各派系普遍共識賴當選機率高。黨政人士分析，高層目前仍傾向蘇貞昌留任，確切決定仍須視明年1月內閣改組當時的黨內外壓力而定。行政院長是否異動，將成大選年黨政新戰鬥內閣如何成形的關鍵。若蘇貞昌續任，蔡總統手上夠分量的位置就只剩下行政院副院長與總統府秘書長，在沒人想接下更偏向虛位職的府秘情況下，民進黨中生代接班勢必出現卡關。

近來政壇也傳出黨內醞釀由前副總統陳建仁或國安會秘書長顧立雄組閣消息。派系人士表示，兩人都是可接受人選，也可見民進黨將進入「英賴共治」時代，黨由賴清德主導後，政院勢必成為英蘇系最後防線，蘇貞昌在閣揆保衛戰時，勢必要與英系分享更多資源，「縱使留任，也無法像過去攬權獨斷」。

該人士說，若顧立雄出馬組閣，國安會秘書長空缺將會是更好運用的位置。鄭文燦接行政院副院長、林佳龍接國安會秘書長，也會是一個符合綜合性考量的選項之一。

至於內閣布局，知情人士表示，日前曾傳屏東縣長潘孟安入閣，或接黨秘書長，但潘孟安近期公務行程訪日前夕，蔡總統曾提出入閣徵求，潘已婉拒；未來不會入閣，也不會接任黨秘書長。

蔡總統近期也朝入閣方向徵詢基隆市長林右昌，據了解，林對接任交通部長意願高，也向總統表達正面回應。