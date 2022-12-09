吳怡農提遷建松山機場 藍委酸不用功：問問蔡英文與AIT

民進黨台北市立委參選人吳怡農近日提出遷建松山機場政見，國民黨立委費鴻泰諷刺表示，吳怡農「要不要先問問蔡英文總統跟AIT？」(圖：國民黨團提供)

民進黨台北市立委參選人吳怡農近日提出遷建松山機場 政見，國民黨立委費鴻泰今表示，吳怡農不是很用功，請問吳怡農知道總統緊急情況的萬鈞計畫及美國在台協會（AIT ）撤僑計畫都會使用松機嗎？且AIT曾私下說不支持松機遷建。費鴻泰更諷刺表示，吳怡農在抄襲綠營前輩的政見時，「要不要先問問蔡英文 總統跟AIT？」

費鴻泰指出，包括從2002年李應元、2006年謝長廷、2018年姚文智等綠營台北市長候選人參選時，都提過遷建松山機場政見，但蔡英文總統執政至今超過六年半，都沒提過此政見。

費鴻泰說，吳怡農是在「嘲笑蔡英文是弱智、嘲笑（蔡英文）跟你不一樣？」，呼籲吳怡農先回家問問，為何蔡英文總統不實踐你的政見。費鴻泰更表示，緊急情況時的「萬鈞計畫」中，總統就會用到松山機場動作，而8月北京當局對台軍演時，AIT的撤出美僑計畫中，就是將美僑從敦化國中集結到松山機場，再下一步動作。

費鴻泰也說，有人私下去問AIT，AIT也說不支持遷建松山機場，並諷刺吳怡農，要不要「問問主人AIT同不同意？」，且行政院長蘇貞昌2010年選台北市長時，就表態過不遷建松機，也要問蘇貞昌，支不支持吳怡農說法？

國民黨立委李德維則指出，松山機場現是離島與花東民眾仰賴的重要航線，如果沒了松機，就要到桃園搭機，以台北車站為出發點算，捷運費用從20元（台幣，下同，約0.65美元）上升為160元，通勤時間是兩倍以上，時間和成本都大幅上升。

李德維表示，他和離島立委都關注吳怡農說法，呼籲要考量離島民眾權益，且交通部前部長賀陳旦也說過類似主張，不支持松機貿然遷建，他也要問問吳怡農，提政見之前，「有跟自己黨的內閣、交通部長溝通過嗎？」

李德維強調，如國民黨立委參選人王鴻薇所說，松機遷建有許多前提，其中包含解決首都和桃園國際機場的交通、桃機第三跑道完成、桃園航空城完成等，呼籲吳怡農不應開空頭支票，提政見要負責任，考量到民意訴求及是否能達成，而不是糊弄選民，做有意義、理性的思考。