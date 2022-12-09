賴清德參選民進黨主席 王鴻薇笑說賴應謝謝她和游智彬

參與立委補選的台北市議員王鴻薇(右)9日接受媒體人王淺秋(左)專訪，笑說賴清德能順利參選民進黨主席要謝謝她。(取材自中廣「千秋萬事」直播)

副總統賴清德 將角逐民進黨 主席，參與立委補選的台北市議員王鴻薇今天受訪時打趣說，賴清德能順利參選，應該謝謝她和中壢議員候選人游智彬，因為她率先揭發新竹市前市長林智堅 論文抄襲，開啟了「論文抄襲元年」，游智彬檢舉原本呼聲高的桃園市長鄭文燦論文抄襲，因此現在主要人物只剩賴清德。

王鴻薇上午接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，談到民進黨主席選舉。

談到民進黨主席選舉，王鴻薇開玩笑地說，民進黨至今內部整合協調已經差不多了，賴清德這次能順利參選應該謝謝她和游智彬，因為賴清德原本最大的勁敵是鄭文燦，蔡英文總統本來希望能選她能控制的人，若她一開始不排斥賴清德，黨主席的案子就不會拖這麼久才定案。

王鴻薇說，若她是蔡總統因為敗選辭職下台，會請賴清德肩負重任，但蔡總統沒有，這過程中蔡總統和鄭文燦頑強抵抗，能擋就擋，沒想到鄭文燦發生論文風波，她說她不是說大話，因為她踢爆林智堅論文抄襲，開啟了論文抄襲元年，大家開始檢視，游智彬之前檢舉鄭文燦，讓鄭文燦的學位被撤銷。

王鴻薇說，她認為台灣大學不是故意針對鄭文燦，鄭文燦是要爭大位的人，但現在面臨兩個問題，一個是桃園市長選舉大敗，但這不打緊，因為民進黨向來是「輸愈多，官升愈大」，但又發生論文抄襲，若未來當黨主席，恐天天被笑。

王鴻薇說，鄭文燦面對賴清德要選黨主席公開表示祝福，甚至還祝福2024，她說不知道那個祝福有沒有「賞味期」，不過看起來目前下周去登記者，派系的主要人物只剩賴清德了。