蘇貞昌私下邀密談 鄭文燦將接副閣揆？

行政院院長蘇貞昌(左)傳出私下與桃園市長鄭文燦(右)會面，邀請他出任行政院副院長，坊間認為蘇貞昌續任閣揆機率大增，(本報資料照片)

副總統賴清德 宣布參選民進黨 主席後，後續黨內中生代如何布局受關注。一名民進黨立委表示，各派系都認定賴清德將參選2024年總統，內閣改組布局將會以賴清德為考量，傳言賴清德若當選總統，鄭文燦出任閣揆是首選，因此，鄭文燦可能先接任行政院副院長歷練，也能降低民眾對鄭文燦論文被認定抄襲的反感。

外傳行政院長蘇貞昌日前主動找桃園市長鄭文燦密談兩個多小時，邀請鄭文燦入閣擔任副手、尋求派系共治。行政院發言人羅秉成昨天在行政院會後記者會證實，蘇揆有邀請鄭文燦到行政院，並當面肯定鄭文燦在桃園八年政績，且投入輔選很辛苦，蘇揆予以慰勉，並無外傳涉及內閣人事的問題。

至於林佳龍敗選後下一步，該名立委分析，林佳龍已經有行政首長的歷練，被延攬擔任總統府秘書長的機會較高。

潘孟安被點名接任黨秘書長，民進黨人士認為，潘孟安2019年在蔡賴之爭大勢底定時，仍力挺賴清德，被視為是賴當前檯面上最核心的左右手之一，未來若要入閣作為賴系在內閣中的代表，是合理的安排，目前包括農委會主委、內政部 長都曾被點名過。

但親賴人士表示，無論行政院長異動與否，潘孟安都不會在1月的內閣改組中入閣，協助賴清德選總統，就是潘現階段最重要的任務。