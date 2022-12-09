新聞評論／黨魁唾手可得 賴清德總統路依然荊棘滿布

副總統賴清德參選民進黨主席幾乎篤定當選，但他2024的總統之路依然存在荊棘。(本報資料照片)

九合一選舉剛結束，朝野政黨馬上把眼光移向2024的總統大選。國民黨目前八字還沒一撇，民眾黨的柯文哲以得票4%之實力只能待價而沽，民進黨 則三千寵愛目光齊聚副總統賴清德 一身。由於選舉驟敗、派系糾葛等因素，賴清德此際是否應出手爭搶黨主席一職，以確保獲得提名，外界有些不同看法。由於登記時間緊迫，賴清德在確診隔離次日隨即宣布參選，並已向蔡總統報告。

賴清德擔心黨內初選橫生枝節，並非神經質，而是三年前的血淋淋教訓。當時他大膽挑戰蔡英文 ，卻遭到跟監、改規則等種種不公待遇，結果以民調8.2個百分點的差距落敗。這回，他的對手不再是蔡英文，但蔡英文仍為他設下了一個路障，那就是前副總統陳建仁。陳建仁去年底突然加入民進黨，成為蔡英文運用的一顆活棋；最近傳出的內閣改組名單，陳建仁接任行政院長即是劇本之一。為此，賴陣營人馬不免擔心舊事重演。

有了權力，就想要有更多權力，以便牢牢掌控一切，這是許多權勢人物的通病。陳水扁如此，蔡英文如此，蘇貞昌也如此，他們對於權力似乎從無饜足之日。賴清德須想想：自己是否也要變成這樣的人物？事實上，權力有一個平行面，叫做「責任」，這是那些濫權政治人物所遺忘的事。賴清德在朝向總統之路邁進時，是否先想想自己所能承擔的責任，再仔細思考自己想要的是什麼樣的權力。若能如此，他才有機會成為不一樣的領導人。

賴清德是否該參選黨主席，民進黨內目前有兩種不同的聲音。一派認為，賴清德已是「黨內最強棒」，他應該接下黨主席，並一肩扛起2024大選重任；這派以綠委高嘉瑜為代表。另一派則認為，黨政權力不要過度集中在一個人身上，這樣會失去民眾信賴，賴清德不應兼任黨主席；這派以正國會立委陳歐珀為代表。陳歐珀反對賴清德接任黨主席，主要是同屬正國會的林佳龍亦有意角逐黨主席，自然不希望硬槓強棒。陳歐珀平日並非一言九鼎之輩，但他這次的反對理由倒是鏗鏘有力，說出權責相副的道理，值得賴清德傾聽。

就事論事，以賴清德之人氣，他是目前2024最受看好的人選之一，殆無疑問。然而，民進黨這次選舉受到重創，黨內卻連檢討的聲音都發不出來，究竟敗在哪裡依然各說各話，只想以拖待變。如果毫不反省，僅憑「完全執政」便繼續橫行硬幹，並公開上演派系權力爭奪大戰，難保2024不會遭逢更大的挫敗。因此，賴清德此時若去搶奪主席職位，便要負擔更大的風險，他極可能在黨、政兩端都難討好，或遭派系杯葛，反惹得一身腥臭而損了形象。如此，硬爭黨魁便不明智。

進一步看，賴清德還有一個更大的挑戰，那就是他身上原本閃閃發亮的「台獨金孫」及「務實的台獨工作者」標籤，要如何調整。蔡總統近年濫用「抗中保台」戰略，已讓民眾因憂慮戰爭而產生反感，這從此次選舉結果看來，已十分清楚。而賴清德的台獨路線，比起蔡英文則猶有過之，這也是美方對他始終保持戒心的主要原因。此一傾向，雖有助於他鞏固深綠基本盤，但如果過度凸顯而讓民眾感到疑懼，必然會成為他邁向總統之路的一大障礙。

賴清德的總統之路，依然存在荊棘，包括了蔡英文的不信任、陳建仁的挑戰，乃至於民眾對他領導國家的信心和疑慮。說穿了，出任黨主席，絕非他角逐總統的前一站，他得先把自己準備得更周全才行。