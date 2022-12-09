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黑白集／常常臨陣拉伕 國民黨不能老跑三點半

黑白集
曾號稱人才濟濟、比綠營更會治國的國民黨，如今常常陷入「臨陣拉伕」的窘境。(本報資料照片)
曾號稱人才濟濟、比綠營更會治國的國民黨，如今常常陷入「臨陣拉伕」的窘境。(本報資料照片)

北市立委補選開跑，民進黨的吳怡農行程中接連「掉漆(出糗)」，幫國民黨的王鴻薇化解不少「落跑議員」壓力。蔣萬安帶著孕妻登門拜託，總算讓「最佳副手」工務專家李四川點頭擔任其副市長；對行政經驗缺乏的蔣萬安，無異是定心丸。

這些，應該都讓藍營支持者感到寬心。但值得憂慮的是：曾號稱人才濟濟、比綠營更會治國的國民黨，如今常常陷入「臨陣拉伕」的窘境。

民進黨素有從校園覓才的傳統，網羅不少有志從政的學子，國民黨却早忘了充實「牛棚」。在野黨自然客觀條件較受限制，但不長期耕耘培養新血，如何重振門風？如今，藍營政治幕僚的質與量明顯落後，學者專家也未占上風。2024若無法執政，老本耗盡，頹勢將更明顯。

短期的選戰謀略，國民黨也未表現出遠見。蔣萬安聲勢穩定領先，即該考慮接班人選；若認為王鴻薇是最強棒，就該和她溝通預作準備。儘管王鴻薇不可能放棄議員選舉，但若由她呼籲選民支持同志一起上榜，展現「大姊」風範，徵召轉戰就更理所當然。所幸黨籍候選人均未落選，否則，勢必為立委補選增添障礙。

王鴻薇與李四川的出線，皆是一時之選，卻不值得勸進的高層自誇。大老們更該想的，是總統和立委如何布局。否則，老是「跑三點半」，遲早會遇到跳票。

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