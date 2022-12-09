我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

避答非核家園 吳怡農嗆記者：以為跟王鴻薇發言人對話

台灣新聞組／台北9日電
民進黨台北市立委補選參選人吳怡農8日舉行政見發表記者會，主張2030年桃機第三跑道完工後松山機場遷建。(記者侯永全／攝影)
民進黨台北市立委補選參選人吳怡農8日舉行政見發表記者會，主張2030年桃機第三跑道完工後松山機場遷建。(記者侯永全／攝影)

台北市立委補選，藍綠攻防松機遷建、核電延役議題。本報系聯合報報導，民進黨參選人吳怡農昨天發布首波政見，主張在2030年桃園國際機場第三跑道完工後就要立即遷建松山機場，全區闢建為公園；國民黨參選人王鴻薇反譏，很多政治人物在選舉時高談闊論，選後不聞不問，民進黨候選人再喊松機遷建，再一次淪為紙上談兵、空話連連。

台北中國時報報導，媒體詢問吳怡農認為蔡英文總統2025非核家園是否會實現？他一陣乾笑後才說：「我還以為在跟她（指王鴻薇）的發言人對話」，未正面回答問題。

聯合報報導，針對王鴻薇支持核二、核三廠延役，吳怡農表示，新北市長侯友宜曾表達反對立場，沒有核安，就沒有資格使用核能，難道王鴻薇不需要跟侯友宜確認立場嗎？王鴻薇反譏，很多人擔心未來缺電、電價漲價，政治人物可以獨立判斷，難道吳怡農未來當立委監督跟質詢也要先問過總統或閣揆嗎？

對吳怡農反問有跟侯友宜談過嗎？王鴻薇表示，不少民眾擔心能源、缺電及電費漲價問題，因此她提出首個政見即是支持核二、核三廠延役，她是可做獨立判斷的個體，不需去問誰的意見。

侯友宜表示，核安用最嚴格的標準把關是當前最重要的事，尤其核廢料擺了很久，遲遲都沒有動作，希望能趕快來處理，這是新北市民的期待。

經濟部長王美花指出，核二廠燃料池已滿，但新北市府一直不讓經濟部蓋乾貯設施。侯友宜再回應，希望中央以高標準態度檢視核安，才能順利在相關法律配套規定下往前走。

國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇批民進黨候選人又喊松機遷建，恐將再淪為紙上談兵。...
國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇批民進黨候選人又喊松機遷建，恐將再淪為紙上談兵。(記者邱德祥／攝影)

侯友宜 機場 民進黨

上一則

名主持廖科溢出軌道歉：把柄在外遇手上

下一則

議題戰主宰九合一戰場 辣台妹難救論文門一屍五命

延伸閱讀

王鴻薇打黑道遭到恐嚇 嫌犯在高雄被捕

王鴻薇打黑道遭到恐嚇 嫌犯在高雄被捕
北市立委補選 王鴻薇緊咬涉黑 吳怡農喊莫雙標

北市立委補選 王鴻薇緊咬涉黑 吳怡農喊莫雙標
「一直弄黑道我們可能會開槍」王鴻薇接恐嚇電話急報警

「一直弄黑道我們可能會開槍」王鴻薇接恐嚇電話急報警
開出國民黨內第一槍 蔡家福公開力挺侯友宜選總統

開出國民黨內第一槍 蔡家福公開力挺侯友宜選總統

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有