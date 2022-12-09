避答非核家園 吳怡農嗆記者：以為跟王鴻薇發言人對話

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農8日舉行政見發表記者會，主張2030年桃機第三跑道完工後松山機場遷建。(記者侯永全／攝影)

台北市立委補選，藍綠攻防松機遷建、核電延役議題。本報系聯合報報導，民進黨 參選人吳怡農昨天發布首波政見，主張在2030年桃園國際機場 第三跑道完工後就要立即遷建松山機場，全區闢建為公園；國民黨參選人王鴻薇反譏，很多政治人物在選舉時高談闊論，選後不聞不問，民進黨候選人再喊松機遷建，再一次淪為紙上談兵、空話連連。

台北中國時報報導，媒體詢問吳怡農認為蔡英文總統2025非核家園是否會實現？他一陣乾笑後才說：「我還以為在跟她（指王鴻薇）的發言人對話」，未正面回答問題。

聯合報報導，針對王鴻薇支持核二、核三廠延役，吳怡農表示，新北市長侯友宜 曾表達反對立場，沒有核安，就沒有資格使用核能，難道王鴻薇不需要跟侯友宜確認立場嗎？王鴻薇反譏，很多人擔心未來缺電、電價漲價，政治人物可以獨立判斷，難道吳怡農未來當立委監督跟質詢也要先問過總統或閣揆嗎？

對吳怡農反問有跟侯友宜談過嗎？王鴻薇表示，不少民眾擔心能源、缺電及電費漲價問題，因此她提出首個政見即是支持核二、核三廠延役，她是可做獨立判斷的個體，不需去問誰的意見。

侯友宜表示，核安用最嚴格的標準把關是當前最重要的事，尤其核廢料擺了很久，遲遲都沒有動作，希望能趕快來處理，這是新北市民的期待。