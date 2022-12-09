議題戰主宰九合一戰場 辣台妹難救論文門一屍五命

蔡英文總統在選前高喊「投給民進黨就是投給我」、下令全黨對抗論文門。(本報資料照片)

今年九合一選舉被視為2024大選前哨戰，各政黨「母雞」全台賣力輔選，但選民冷感，許多縣市投票 率都創新低。過去「小英旋風」、「韓流」激起選舉狂熱，今年選戰卻急遽失溫，議題戰主宰今年戰場，政治明星光環再大，都不敵「論文門」殺傷力。

蔡英文總統在選前高喊「投給民進黨 就是投給我」、下令全黨對抗論文門，但「辣台妹」不再秋風掃落葉，民進黨北台灣全倒，論文門「1屍5命」的魔咒一語成讖；副總統賴清德「信賴台灣」看板在全台插旗，賴更親自輔選114場，彰化、新北、台中輔選場次排前3名，但賴的故鄉新北市投票率55%創新低，民進黨候選人林佳龍更狂輸45萬票，彰化、台中也慘綠吞敗。

被視為國民黨 「新母雞」的新北市長侯友宜多次跨出淡水河流域，聯合藍營六都候選人大造勢，但這次直轄市長投票率5成9創歷史新低；侯友宜與國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜等藍營天王分進合擊輔選，國民黨雖贏得選戰，但比2018還少了40萬票。

民眾黨主席柯文哲全力助攻台北市和新竹市候選人黃珊珊、高虹安，但黃珊珊墊底敗選，柯失去天龍國「本命區」；高虹安雖搶下新竹市，但外界認為「藍白棄保」是高勝選主因，柯文哲的外溢效應有限。

民進黨前立委林濁水說，政治明星拉抬選情的情況，今年並未發生，蔡英文雖是民進黨最重要政治人物，但選後主導提名、力挺新竹市前市長林智堅論文案，選舉結果呈現，在多數選民眼裡，「蔡不是正面的輔選明星」；侯友宜、賴清德無疑是今年輔選天王，但藍綠總體得票都萎縮，顯示侯、賴的領頭羊作用不明顯。

國民黨桃園市議員當選人凌濤表示，林智堅論文案對綠營殺傷力大，桃園市長鄭文燦「炒地爭議」也發酵，選民看政黨攻防之餘，更重視當事人的解釋與態度，政治明星光環再大、輔選再賣力，都比不過候選人自己說清楚爭議。

民眾黨前文宣部主任柯昱安說，柯文哲、韓國瑜都曾獨領風騷，但後來柯、韓各有爭議，影響選民支持度；此外，地方選舉議題與政見是重點，即使選民認同某政治明星，卻未必愛屋及烏，一如鄭文燦的高支持度沒有轉化給民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。

文化廣告系教授鈕則勳指出，投票太頻繁，政治大咖狂站台催票，早已失去新鮮感，且柯文哲常失言、蔡英文挺論文門、國民黨主席朱立倫碾壓前議員羅智強，降低原本的喜好度，難以激起選民投票熱情。

天王牌失靈，是否成為2024警鐘？林濁水說，「天曉得，何時又會出現一個韓國瑜」，國際也有類似民粹浪潮，如美國川普、菲律賓杜特蒂，現在談2024還太早。柯昱安說，追求單一政治明星的熱潮會持續降低，但總統大選，兩岸國際等外部因素影響力大，天王天后如何應對外部議題，將是選民投票的重要判斷。