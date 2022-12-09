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周玉蔻批陳時中躲起來療傷：站起來啦，沒出息的臭男人

記者楊雅棠、沈能元／台北9日電
周玉蔻表示，指揮中心前指揮官陳時中敗選後，更應該將選前紛紛擾擾的高端疫苗等防疫爭議，整理清楚向民眾說明，不應該「統統躲起來療傷」。(圖：截自網路節目)
周玉蔻表示，指揮中心前指揮官陳時中敗選後，更應該將選前紛紛擾擾的高端疫苗等防疫爭議，整理清楚向民眾說明，不應該「統統躲起來療傷」。(圖：截自網路節目)

九合一大選已結束將近兩周，但資深媒體人周玉蔻8日在廣播節目「新聞放鞭炮」表示，前指揮中心指揮官陳時中敗選後，更應該將選前紛紛擾擾的高端疫苗防疫爭議，整理清楚向民眾說明，不應該「統統躲起來療傷」，甚至大罵「站起來啦！沒出息的臭男人」。

陳時中昨出席台北醫學大學活動，他自嘲說，前一陣「剛經過一陣寒流」，回到母校感覺很溫暖，現在他所有的職位都是「前」，有「前部長、前董事」等，唯一沒有「前」的就是北醫校友。面對敗選質疑，陳時中昨離場時婉拒媒體採訪。

周玉蔻表示，不論「3+11」決策、BNT疫苗有沒有被擋以及高端疫苗採購等，不能因為蔣萬安選贏了，這一切問題的討論就好像沒有發生了。「台灣的防疫成績難道在陳時中選輸後就挫敗了嗎？」

「這些問題難道任憑在一場選舉中結束嗎？」周玉蔻說，陳時中應該成立一個辦公室，找專家人士或是科學證據，將之前受到的委屈、抹黑，寫成一本書或是論來做說明，而非選輸後統統躲起來療傷，否則對不起防疫團隊和醫護人員。「什麼沉澱休息、療傷，療這麼多天，這些大男人真沒出息」。

衛福部長薛瑞元表示，政府部門及民進黨系統都有在做敗選檢討，選後幾次遇到陳時中，感覺陳的心情還好，沒有躲起來；至於選戰期間的防疫爭議，若陳有需要，衛福部都會協助提供資料說明。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則表示，「潑髒水」造成的負面印象，就算後來再寫一本書都難以扭轉。

李秉穎舉例，H1N1流感疫苗（國光疫苗）2009年也被罵得很厲害，民眾打完疫苗出事就被說是疫苗有問題。盡管後來展現數據說明疫苗沒問題，七八年後這些負面印象都沒辦法被消滅，甚至連醫護也不願意接種國光疫苗。

李秉穎說，政治過度介入對防疫是有影響的，擔心下一次大流行若還有政治力的干擾，將不利於防疫。

高端疫苗 陳時中 防疫

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