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賴清德角逐民進黨主席 正國會有雜音

台灣新聞組╱綜合8日電
民進黨主席補選2023年1月15日投票，據透露，副總統賴清德參選機率高。(本報資料照片)
民進黨主席補選2023年1月15日投票，據透露，副總統賴清德參選機率高。(本報資料照片)

民進黨中常會昨天通過新任黨主席補選程序，本月12日至16日將辦理黨主席補選登記，明年1月15日黨員投票。親賴人士透露，副總統賴清德還沒做最後決定，但參選黨主席可能性愈來愈大。不過，民進黨正國會立委陳歐珀昨表達反對，他說，總統請辭黨主席由副總統接任，憲政設計上權責不符，也不要把權力都集中在同一個人身上。

黨主席可能角逐人選，除了賴清德與桃園市長鄭文燦，民進黨正國會領導人林佳龍呼聲也是熱門人選之一。正國會人士表示，目前仍保留所有可能，包括不參選、尋求合作、出馬參選，都在考量範圍之列。由於陳歐珀與林佳龍同為正國會，陳歐珀昨天發言引發外界聯想。

陳歐珀說，下任黨主席角色是輔選，希望在位者多傾聽人民心聲，不要密室協商、黑箱作業，樂見黨主席選舉有多人出來參選，並透過協調產生人選；賴清德一旦接黨主席，既是備位元首又要輔選，權力過度集中一人，對於責任政治與憲政運作而言，恐造成社會疑慮。

同屬正國會的立委陳亭妃說，若賴清德擔任黨主席，可能第一個面臨的問題是黑金及台南88槍等問題，「若賴清德願意承擔，我們一定支持」；民進黨人才很多，只要定於一尊，就會全力支持。

賴清德昨早傳出確診消息，目前在官邸隔離。黨內人士表示，賴清德隔離期滿後適逢主席補選登記，是否參選，屆時將有答案。總統府發言人張惇涵表示，賴清德症狀輕微，蔡總統最近一次與賴清德會面是在本周一會議，目前蔡總統身體健康良好。

外傳行政院長蘇貞昌本周一曾約見鄭文燦，徵詢是否願意接任副院長，尋求派系共治，鄭文燦昨說，沒有派系共治的說法，不管是總統、院長、副總統或黨內各方意見領袖，在選後各種檢討、溝通會，都有機會交換意見。

至於民進黨主席接任人選，鄭文燦指出，最重要是找出敗選原因，不是找出敗選戰犯，原因包括疫情、通膨、兵役、執政的風格，也包括國內外許多挑戰和黨內各種機制，這部分的檢討仍然重要。

桃園市長鄭文燦(左)是下屆民進黨主席熱門人選，對於敗選檢討，鄭7日表示最重要是找...
桃園市長鄭文燦(左)是下屆民進黨主席熱門人選，對於敗選檢討，鄭7日表示最重要是找出原因，不是找戰犯。(記者曾學仁／攝影)

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