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徐國勇請辭獲准 只謝蔡英文沒謝蘇貞昌

記者鄭媁、沈能元／台北8日電
內政部長徐國勇(左)7日獲政院准辭後表示，感謝蔡英文總統的栽培信任，但未特別提及蘇貞昌(右)。(本報資料照片)
內政部長徐國勇(左)7日獲政院准辭後表示，感謝蔡英文總統的栽培信任，但未特別提及蘇貞昌(右)。(本報資料照片)

內政部長徐國勇日前以個人健康因素向行政院長蘇貞昌請辭，被視為內閣改組第一槍，徐國勇昨獲政院准辭後表示，感謝蔡英文總統的栽培信任，也感謝歷任長官支持，但未特別提及蘇貞昌，「謝蔡不謝蘇」引發關注。行政院同時指定，由政務次長花敬群代理內政部長。

行政院發言人羅秉成表示，雖幾經慰留，但徐國勇仍希望准其辭職，蘇揆乃尊重其決定勉予同意；蘇揆特別感謝，肯定徐國勇擔任公職這段期間以來的貢獻，也請徐保重身體。

徐國勇透過媒體群組表示，他全家皆感謝蔡英文總統的栽培信任，會永銘在心，也感謝歷任長官支持，讓他得以入閣，有行政服務的機會；他也說，感謝所有內政部人員的辛勞付出，「緣起緣滅，有緣必能在社會民間各個領域相會。」

徐國勇以健康因素請辭，但先前傳出可能擔任民進黨秘書長。他雖表示「沒接到徵詢」，但被這番「緣起緣滅、有緣相會」說法，也被視為留下伏筆。

立法院內政委員會今天將審查明年度役政署、移民署及空勤總隊預算，花敬群將首度以代理部長列席備詢。

衛福部長薛瑞元昨被問及是否跟進徐國勇請辭？薛僅表示，「把握當下、好好做事」。

內政部長徐國勇(左)7日獲政院准辭後表示，感謝蔡英文總統的栽培信任，但未特別提及...
內政部長徐國勇(左)7日獲政院准辭後表示，感謝蔡英文總統的栽培信任，但未特別提及蘇貞昌(右)。(本報資料照片)

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