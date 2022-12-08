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府院黨大軍壓境 打不對稱選戰 選民教訓民進黨

記者陳洛薇、林政忠╱台北8日電
民進黨府院黨大軍壓境，選民反感用選票教訓。圖為民進黨台北市長候選人陳時中選戰失利，支持者難掩失望情緒。(本報資料照片)
民進黨府院黨大軍壓境，選民反感用選票教訓。圖為民進黨台北市長候選人陳時中選戰失利，支持者難掩失望情緒。(本報資料照片)

九合一選舉，民進黨檢討敗選原因直指策略錯誤。不過，學者指出，民進黨選戰初期「全黨挺一人」，後期「全黨打一人」，把國家機器變成政黨機器、選舉機器；府院黨大軍壓境，形成一場不對稱的戰爭，但選舉結果證實，四年前民眾「討厭民進黨」，今年則用選票「教訓民進黨」。

九合一選前倒數一個月，民進黨主席蔡英文在中常會召開「反黑金」記者會，綠營鎖定苗栗縣、南投縣以及宜蘭縣，全黨高喊「終結黑金、贏回正義」，執政黨還發動負面攻擊廣告，毫不掩飾將在野黨對手貼上黑金標籤；結果民進黨三縣市全倒，顯然選民並不認為「正義」在民進黨這一邊，只能用選票來對抗完全鴨霸(國語橫行不講理)的執政黨。

高端疫苗爭議吵翻天之際，衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝竟夜會民進黨台北市長候選人陳時中，地點就在陳時中競選總部，完全不避諱瓜田李下之嫌。

六年完全執政似乎讓蔡政府完全麻木，民進黨權力一把抓，加上親綠側翼推波助瀾，形成「從球員、裁判到球評都是我的人」亂象。

面對國家機器追殺，鍾東錦痛斥，民進黨就像政治流氓，踐踏司法、指揮媒體辦案；民眾黨主席柯文哲也說，國家機器動得太厲害，對高虹安抄家滅族，勢必引起人民反感。

國民黨中央公布民進黨「選舉奧步」，濫用國家機器居首位，衛福部、中選會、NCC宛如執政黨打手，掩護陳時中選情、取消確診者投票權、護航親綠媒體等，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌再從旁助攻，形同國家機器一手輔選自家候選人，另一手則打壓對手，全民都有目共睹。

前副總統呂秀蓮昨說重話表示，「公投綁大選」是民進黨核心主張，去年被民進黨主導的立法院脫鈎，但這次為了爭取年輕選票，卻又推出修憲公投案，「如此出爾反爾，別以為選民都得了失憶症」。

政大法律系副教授廖元豪指出，民進黨把國家機器變成選舉機器、黨機器，民眾上網批評政府，動輒被網軍側翼出征、用社維法移送，讓人民心生恐懼；但人民眼睛是雪亮的，上次「韓流」是民眾討厭民進黨，這次是民眾忍無可忍，要教訓民進黨。

民進黨 陳時中 蔡英文

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